Parecía la clásica historia de un equipo chileno poco acostumbrado a jugar instancias decisivas en Copa Libertadores. Tenía todo Santiago Wanderers para repetir los libretos de antaño en el torneo Sub 20 que se juega en Ecuador.

Y si a esto le sumamos que el rival que tenía enfrente era el poderoso Palmeiras de Brasil, la misión se veía imposible. Más aún cuando Riquelme Fillipi abría el marcador al minuto 15. Pero en el segundo tiempo, los porteños dieron un zarpazo a los libros.

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Wanderers agiganta su historia en Libertadores Sub 20

Todo comenzó a despejarse en los 51′, cuando la figura de los paulistas cometió una estupidez al pisar a un jugador porteño y el árbitro le mostró la tarjeta roja. 10 minutos después, y gracias al VAR, un penal a favor de los “caturros” derivó en expulsión de Mohamed Kone y el empate que convirtió Cristián Silva (62′).

Y el sueño comenzaba a concretarse para Wanderers, cuando en los 72′ tras una jugada preparada en un tiro de esquina, otra vez el goleador porteño puso el 2-1. Escenario ideal. En ventaja en el marcador y con dos hombres más en cancha.

Lo que vino después fue sufrimiento. Entre el empuje de Palmeiras y el encomiable esfuerzo físico de los chilenos, se concretó un hecho gigantesco en la historia. El primer equipo nacional que se mete en la Final de la Copa Libertadores Sub 20.

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¿Cuándo vuelve a jugar?

En la definición por el título de la Copa Libertadores Sub 20, Santiago Wanderers enfrentará al Flamengo de Brasil, campeón defensor que en semis venció por 2-1 a Olimpia. El duelo se jugará este domingo 22 de marzo desde las 20:30 horas en el Estadio Banco Guayaquil de Quito.