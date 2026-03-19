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Copa Libertadores Sub 20

Reinaldo Sánchez saca pecho por Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20: “Hay que…”

Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers, habló con RedGol sobre la Copa Libertadores Sub 20. Los caturros enfrentan al Palmeiras.

Por Javiera García L.

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El presidente de Wanderers habló de la hazaña en la Libertadores
© ConmebolEl presidente de Wanderers habló de la hazaña en la Libertadores

Santiago Wanderers enfrenta un desafío mayor en la Copa Libertadores Sub 20. El equipo de Valparaíso superó la fase de grupos invicto, clasificó como líder a semifinales y ahora tendrá un difícil rival: Palmeiras.

El duelo tiene fecha para este jueves 19 de marzo a las 20:30 horas chilenas. En nuestro país, podrá ser visto a través de la señal de DSports+ de DirecTV, además de DGO, Amazon Prime Video y gratuitamente por Pluto TV.

En la previa, RedGol se puso en contacto con Reinaldo Sánchez, presidente de Wanderers, para conversar sobre esta histórica jornada. En primer lugar, aclaró que no está en Ecuador, donde se disputa el torneo, para ver esta definición. “No viajé, son nueve horas y ya estoy viejo“, dijo.

“Tenemos 18 jugadores en la Copa Libertadores”, saca pecho Reinaldo Sánchez | Conmebol

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La confianza de Reinaldo Sánchez con Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

En todo caso, el timonel de Santiago Wanderers se mostró seguro sobre lo que sucederá esta noche. “Tengo harta confianza. Ojalá traigan la copa, yo creo que van a hacer una buena actuación“, mencionó.

El trabajo que ha hecho la institución no es mejor. El entrenador Felipe Salinas tiene una amplia plantilla para disputar este torneo, algo que en Wanderers confían que fortalecerá también al primer equipo.

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Estamos felices porque tenemos muchos jugadores. Hay 18 jugadores ahí. Siempre he pensado que hay que mirar a la cantera. Al fútbol, como a muchas actividades, hay que darle renovación“, cerró Reinaldo Sánchez.

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