El elenco lila presentó este viernes a su primer refuerzo para salir del fondo de la tabla de la Liga de Primera

El mercado de fichajes se mueve en el fútbol chileno y ahora es Deportes Concepción el elenco que sorprende con una importante contratación. Esto debido a que se confirmó la llegada del paraguayo Fernando Martínez para asegurar la permanencia en la Liga de Primera.

El “Chapa” llega con una extensa carrera y en su último club destacó en el Rubio Ñu de Paraguay. Pero en los últimos meses también dio que hablar por un insólito autogol que protagonizó ante Olimpia.

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Tras la tapada de su portero Franco Fragueda, intentó despejar el balón pero este rebotó en pleno rostro de Sebastián Ferreira y se coló en el arco de su equipo. Lo que llegó a superar las 100 mil visualizaciones solo en X y que dio la vuelta al planeta fútbol.

“Intenté despejar pero justo le pegó en la cara. Lastimosamente la pelota entró al arco. Ni practicándolo vuelve a salir”, confesó tiempo después tras la jugada.

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Pese a ello, el volante llega como uno de los pedidos por Díaz para reforzar la zona de contención. “Busco agresividad, quite y salida clara”, recalcó el “Nano”. Por lo que todo apunta a que el jugador de 32 años será titular en el cuadro lila.

Ahora está no sería la única novedad en el “León de Collao”. El otro que tendría todo listo sería Cristian Riquelme, que llegaría proveniente de Colo Colo. Cabe consignar que entre las bajas se contempla a Javier Rojas, Ángel Gillard, Nelson Sepúlveda y el portero brasileño César Dutra.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Concepción?

De la mano del “Nano” Díaz, Deportes Concepción ilusiona con la remontada para mantener la categoría. En la última fecha de la primera rueda, vencieron por 3-2 a Deportes Limache y alcanzaron las 14 unidades. Por lo que salen de la zona de descenso.

Además en la Copa Chile se ha extendido la racha con el empate 1-1 ante Deportes Temuco y luego el triunfo por 3-2 sobre Huachipato. El próximo partido será este 28 de junio ante Puerto Montt, y posteriormente el 2 de julio la revancha ante los acereros.

Pero el gran desafío será la segunda rueda de la liga de Primera, donde se espera contar ya con el “Chapa” Martínez. Lo que empieza el 26 de julio ante O’Higgins en el Estadio Ester Roa Rebolledo y con las nuevas reglas implementadas en el Mundial.