El atacante se habría cansado de no ser considerado por el argentino en los últimos partidos, razón por la cual está apurando su venta al extranjero en este ventana de mercado de fichajes.

Lucas Assadi está atravesando un complejo presente en Universidad de Chile. A pesar de que el atacante renovó su contrato con los azules, tras firmar su nuevo vínculo fue prácticamente borrado de las nóminas de Fernando Gago.

Y es que el canterano azul ya lleva tres partidos al hilo sin ser considerado en la lista de citados, ante O’Higgins por la Liga de Primera y posteriormente por la Copa Chile ante Wanderers y La Calera. En esos tres duelos, Lucas no fue ni a la banca.

Por lo mismo y en medio de esta ventana de mercado de fichajes, el atacante y su entorno se la jugarán por una osada movida para cortar de lleno este momento: apurar su salida de Universidad de Chile.

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Lucas Assadi quiere irse de Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, la agencia que representa a Lucas Assadi junto al propio jugador ya están buscando una salida en este mercado, sobre todo tras perder mucho espacio en el equipo adiestrado por Gago.

Cabe recordar que además de una subida de sueldo, dentro de la renovación de contrato de Assadi con la U se incluyó una cláusula de salida. Esta es de 2,3 millones dólares, bastante menos que los 5 millones que en algún momento esperó la U por uno de sus jugadores más prometedores.

Lucas Assadi apenas suma 679 minutos de juego en esta temporada 2026 con Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Y ojo, que si el Romántico Viajero vende al canterano por esa cláusula de salida de más de 2 millones de dólares, podrá traer hasta un cuarto refuerzo en este mercado de fichajes, algo que podría ser importante pensando en elevar el irregular nivel del equipo.

Lucas Assadi en este temporada 2026 ha jugado un total de 15 partidos con la U, siendo once por la Liga de Primera y cuatro en la Copa de la Liga. Registra apenas dos asistencias en 679 minutos de acción.

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En síntesis