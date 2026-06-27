Nana Kwaku Bonsam tras lanzar un hechizo contra Harry Kane, ahora asegura que la albiceleste de Messi se va para la casa.

Uno que ha generado polémica en el Mundial 2026 es el brujo de Ghana, de nombre Nana Kwaku Bonsam, quien nuevamente salió a la luz para una predicción que dejó locos a Argentina.

Luego de asegurar que le hizo un trabajo a Harry Kane en el partido en que la selección de Inglaterra empató ante la selección de Ghana, se hizo público su poder.

“Estoy trabajando en Harry Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana“, señaló.

Pero fue tras el partido, que terminó en empate sin goles, que lo limpió: “¡Soy el brujo mas poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra“.

El brujo que “hechizó” a Harry Kane lo liberó

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El brujo que hechizó a Kane va por Messi

Ahora la atención la tiene puesta sobre la selección de Argentina y Lionel Messi, porque sorprendió con una radical postura para la próxima ronda, donde enfrentarán a la selección de Cabo Verde.

“Cabo Verde eliminará a Argentina en dieciseisavos de final”, fue el mensaje que ha sido replicado por los medios argentinos, que desata la locura por lo que ya ocurrió con Harry Kane.

Ese partido está programado para el próximo viernes 3 de julio en Miami, donde se juegan el paso a los octavos de final, con los argentinos defendiendo el título de campeones.

Eso no es todo, porque el brujo también ha dicho que el Mundial está listo para que lo levante Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal, por lo mismo los argentinos ya lo odian.

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