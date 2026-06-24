Nana Kwaku Bonsam, famoso brujo de Ghana, afirmó que iba a parar a Harry Kane. El delantero de Inglaterra no anotó.

Una de las historias más locas del Mundial 2026 tiene como protagonista a Harry Kane. Y es que las redes sociales están encendidas con el brujo que “maldijo” al delantero de Inglaterra.

Nana Kwaku Bonsam se ganó la atención justo en la previa del partido entre Inglaterra y Ghana de este martes 23 de junio. El famoso brujo del país africano aseguró que impediría que el atacante anotara contra su selección.

“Estoy trabajando en Harry Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana“, declaró en un video que revolucionó las redes.

Por eso, cuando el inglés no pudo encontrar el arco en el empate por 0-0, todos se acordaron de la amenaza de este curandero. Y la historia no termina ahí.

“Ahora voy a liberar a Harry Kane”: Brujo ghanés es viral en medio del Mundial 2026

“¡Soy el brujo mas poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra“, publicó Nana Kwaku Bonsam este miércoles 24 en redes sociales.

El delantero inglés anotó dos goles en el debut contra Croacia, pero no pudo repetir frente a Ghana. Ahora, los Tres Leones cierran la fase de grupos enfrentando al eliminado Panamá este sábado 27.