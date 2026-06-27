Uno que pasó por múltiples equipos en Chile se pondrá ahora la camiseta naranja. Loínos son líderes y van con todo por el ascenso a Primera.

Cobreloa solo tiene el ascenso al fútbol grande en la mira y no dan tregua en el mercado de pases. Tras cerrar primeros la primera rueda de Primera B, los loínos ahora lideran el mercado de pases de invierno.

Si ya anunciaron principio de acuerdo con Juan Ignacio Duma, ahora otro ex U de Chile arriba a Calama. Tras ascender con Deportes Concepción el año pasado y jugar en Deportes Recoleta en 2026, experimentado lateral zurdo llega a los loínos.

“Felipe Saavedra llegó a total acuerdo para vestir la casaquilla naranja en el segundo semestre“, informó Primera B Chile. El jugador puede fichar en otro equipo del ascenso, ya que no cumplió los 360 minutos mínimos en el club que impiden partir a un rival.

La extensa carrera del refuerzo de Cobreloa

El lateral Felipe Saavedra es nuevo jugador de Cobreloa, tras tener pocas actuaciones en Deportes Recoleta. El zurdo tiene un largo paso por equipos del fútbol chileno tras salir de la cantera de San Luis.

Luego de sus buenas campañas en Quillota, U de Chile puso sus ojos sobre él y lo reclutó para la campaña 2018. Su nivel no fue el esperado y partió a Curicó Unido al año siguiente, donde también estuvo una temporada.

Tras eso, Saavedra pasó por U de Concepción, Deportes La Serena y Deportes Concepción, equipo con el que logró el ascenso a Liga de Primera este año. Luego de eso volvió a Primera B con Recoleta, con pocos minutos en cancha.

Saavedra en U de Chile /Photosport

Cobreloa le lleva una ventaja de tres puntos a Santiago Wanderers en la cima de la Primera B. Ahora los loínos se enfocan en Copa Chile, donde este domingo a las 12.30 horas visitan a Deportes La Serena.