Uno que por tres años repartió goles en Valparaíso tiene listo su paso a Cobreloa. Eso sí, antes debe pasar los exámenes físicos tras sus lesiones.

Cobreloa se mueve en el mercado de pases de la Primera B, con miras a defender el liderato que por ahora les está dando el ascenso al fútbol grande. Es por eso que en Calama apuntan a fichajes calados para reforzar el plantel.

Tras una ola de rumores, Juan Ignacio Duma tiene todo avanzado para estampar la firma y ser nuevo delantero loíno. El nacido en U de Chile viene de un largo tiempo de jugar, tras defender a Wanderers por tres años.

“Al técnico César Bravo le interesa tener una alternativa ofensiva no sólo para Gustavo Gotti, sino que también para jugar en cualquier posición de ataque”, informó el medio Visión TV Chile Noticias. Por eso, solo restan los exámenes para la firma.

El dilema de Duma rumbo a Cobreloa

Los hinchas de Cobreloa miran de reojo el cocinado arribo de Juan Ignacio Duma. El delantero argentino nacionalizado chileno no juega desde 2025 tras una grave lesión y este primer semestre estuvo sin club.

Photosport

“Duma se hizo los exámenes físicos, debido a que en 2025 salió de la institución caturra por una rebelde lesión. Si pasa esa etapa, el delantero de 32 años será anunciado dentro de las próximas horas como nuevo fichaje minero”, reportó el citado medio.

Por eso ahora resta esperar el visto bueno en el área médica de los zorros para confirmar a su nuevo refuerzo. Cobreloa y Wanderers son quienes pelean el ascenso en Primera B codo a codo, por lo que el fichaje prende la lucha entre ambos.

ver también San Luis libera un cupo extranjero y ya tiene acuerdo para un esperado regreso

Los loínos cerraron la primera rueda de Primera B con 29 unidades, tres más que los de Valparaíso. Más atrás quedó San Marcos de Arica, con 25. Los elencos de la Liga de Ascenso se enfocan ahora en la Copa Chile, torneo que se disputa durante el Mundial 2026.