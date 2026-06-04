Luego de no encontrar club durante el último mercado de fichajes, el ex azul volvió a aparecer en el radar de equipos de Primera B que buscan reforzarse para la segunda rueda.

No queda nada para que finalice la primera rueda del fútbol chileno y los clubes ya comienzan a planificar el segundo semestre, analizando posibles incorporaciones para potenciar sus planteles en la lucha por sus objetivos.

En ese contexto, uno de los nombres que vuelve a aparecer en el mercado es el de Juan Ignacio Duma. El delantero quedó sin equipo a fines de 2025 y no logró concretar su llegada a ningún club durante el último mercado de fichajes.

El interés del ascenso en Juan Ignacio Duma

Tras varios meses alejado de la actividad profesional, el atacante podría tener una nueva oportunidad. De acuerdo con las últimas informaciones, Duma estaría siendo seguido por diversos equipos de Primera B, que evalúan incorporarlo como refuerzo para la segunda parte de la temporada.

Así lo señaló el medio PrimeraBChile. “El mercado ofrece además otros interesantes nombres, que se especula, estarían en la órbita de equipos de Primera B, como Juan Ignacio Duma, quien tampoco encontró equipo a comienzo de temporada”.

La carrera de Duma y su salida de Wanderers

El jugador comenzó su carrera en Universidad de Chile el 2012, pasando luego por Palestino, Huachipato, Deportes Antofagasta, Barnechea, Deportes Melipilla. El 2023 llegó a Wanderes en donde disputó las últimas temporadas.

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Duma jugó el 2025 con Wanderers, sin embargo, no renovó su contrato, a pesar de querer quedarse junto a los caturros. “Estaba dispuesto a una rebaja salarial, entendiendo mi año y lo que se estaba hablando mediáticamente, pero creo que fue una oferta más por respeto que por querer que me quede”, señaló en enero en conversación con La Estrella de Valparaíso.

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Juan Ignacio Duma jugó el 2025 en Wanderers/Photosport

“Tampoco quisieron seguir negociando. Sus dudas siempre fueron por las lesiones que tuve, ambas traumáticas y fortuitas, que no se generaron por ser un mal profesional o por poco cuidado”.

En síntesis:

Juan Ignacio Duma quedó sin club a fines de 2025 tras salir de Wanderers.

Equipos de la Primera B evalúan incorporar al delantero para el segundo semestre.

El futbolista debutó en Universidad de Chile en 2012 y pasó por siete clubes.

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