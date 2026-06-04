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Figura del ascenso chileno podría regresar al país para fichar por Deportes Temuco: “Fue sondeado”

El ex goleador de Cobreloa podría volver al fútbol chileno en el próximo mercado de pases. Deportes Temuco lo tiene entre sus opciones, aunque por ahora su eventual arribo no ha pasado de los primeros contactos.

Por Andrea Petersen

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El jugador podría regresar a Chile.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTEl jugador podría regresar a Chile.

Con el cierre de la primera rueda cada vez más cerca, los clubes ya comienzan a planificar el segundo semestre y a evaluar posibles incorporaciones para reforzar sus planteles. Uno de ellos es Deportes Temuco, que tendría en carpeta al delantero argentino David Escalante, quien milita actualmente en Accasuso de la Primera B Argentina.

El ex atacante de Cobreloa aparece como una de las alternativas que maneja el conjunto albiverde para potenciar su ofensiva. Sin embargo, recientemente surgieron nuevos antecedentes que aclaran el escenario y las condiciones en las que podría concretarse su llegada al cuadro sureño.

Según revela PrimeraBChile, Escalante “fue sondeado hace algunas semanas, pero la operación, por ahora, no ha avanzado más”.

David Escalante milita actualmente en el ascenso argentino/Photosport

David Escalante milita actualmente en el ascenso argentino/Photosport

El presente de Deportes Temuco

La escuadra nacional marcha en el cuarto lugar del ascenso, en zona de liguilla y buscando posicionarse en el primer puesto que otorga el ascenso directo. Ante esto, el cuadro buscar sellar la hazaña en la segunda rueda.

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La carrera de David Escalante

El jugador comenzó su carrera en Independiente U20, pasando luego por San Telmo. El 2012 llegó al fútbol chileno en donde militó por escuadras como Santiago Morning, Barnechea, Ñublense, Cobreloa y Curicó Unido.

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En síntesis:

  • Deportes Temuco evalúa fichar al delantero argentino David Escalante para potenciar su ofensiva.
  • David Escalante milita en Accasuso de la Primera B de Argentina y fue sondeado.
  • El club chileno marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del ascenso.
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