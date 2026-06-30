La nueva apuesta del streaming por el terror presentó su esperado primer tráiler y promete mantener a los espectadores al borde del asiento.

En el marco del Obsessed Fest, Prime Video presentó el primer tráiler y las imágenes oficiales de La Boca del Diablo, su nueva apuesta por el suspenso y el terror. La película llegará al catálogo de la plataforma el próximo 29 de julio, con estreno simultáneo en más de 240 países y territorios.

El elenco está encabezado por Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong.

¿Cuál es la trama de La Boca del Diablo?

La historia sigue a cinco amigos que viajan a la costa de Tailandia para vivir lo que esperan sea su última gran aventura juntos. Sin embargo, el paseo toma un giro aterrador cuando exploran La Boca del Diablo, un remoto sistema de cuevas subterráneas que quedó inundado tras una fuerte tormenta.

Allí descubren que no están solos: una misteriosa y letal criatura acecha entre las aguas y comienza a perseguirlos, convirtiendo su expedición en una desesperada lucha por sobrevivir.

Atrapados en un laberinto sin salida, el miedo y la desconfianza empiezan a apoderarse del grupo, poniendo a prueba sus vínculos mientras intentan escapar de una amenaza desconocida. En ese escenario, cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Revisa el tráiler a continuación

El potente amor de Kathryn Newton por el golf

Kathryn Newton no solo ha destacado como actriz en Hollywood, sino que también ha desarrollado una sólida trayectoria en el golf, deporte que practica desde la infancia y que sigue siendo una de sus grandes pasiones.

La intérprete comenzó a jugar cuando tenía apenas cuatro años y, durante su etapa escolar, compitió en numerosos torneos juveniles en Estados Unidos. Su talento la llevó a convertirse en una golfista de alto nivel, llegando a considerar seriamente la posibilidad de seguir una carrera profesional antes de dedicarse por completo a la actuación.

Durante su etapa escolar, la actriz ayudó al equipo de golf de su colegio a conquistar tres campeonatos de liga. Habitualmente completaba las rondas con puntuaciones en los 70 golpes y su mejor registro en un recorrido de 18 hoyos en competencia es de 69 golpes.

Además, estableció un récord para su colegio al firmar una ronda de cinco golpes bajo par en un partido de nueve hoyos y llegó a alcanzar un hándicap de +2, una marca que refleja un nivel de juego excepcional.

Sobre su amor por el golf, la actriz señaló a USGA como nació su amor por este deporte. “Crecí jugando al golf en el campo de Biltmore en Coral Gables, Florida. Mi papá me regaló un putter y una madera 7, y me llevaba con él al campo de prácticas”.

“Me enamoré del golf cuando empecé a jugar torneos a los 8 años, porque hice muchas amigas, como Megan (Khang). Siempre nos alojábamos en el mismo hotel y después íbamos a nadar. Creo que los golfistas son gente estupenda porque se ve la verdad, se ve a la persona tal como es”.

A lo largo de los años, Newton ha mantenido un estrecho vínculo con este deporte. Con frecuencia participa en torneos benéficos y eventos organizados por el circuito profesional, además de compartir en redes sociales parte de sus entrenamientos y su afición por el golf.