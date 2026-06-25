La plataforma de streaming anunció todas las producciones que llegaran a su plataforma durante los próximos días.

Un nuevo mes está por comenzar y Netflix ya prepara sus novedades para renovar su catálogo. La plataforma de streaming reveló los estrenos que llegarán durante julio, con una amplia variedad de producciones para todos los gustos.

Entre las novedades más esperadas destaca el regreso de WWE: Increíble, que estrenará su tercera temporada para mostrar una mirada interna al mundo de la lucha libre, marcada por el retiro de John Cena y los nuevos desafíos que enfrenta la compañía.

Los estrenos de Netflix en julio

Además, los usuarios podrán disfrutar de continuaciones de exitosas producciones, historias basadas en hechos reales, romances, thrillers y nuevas aventuras animadas.

Estos son los principales estrenos que llegarán a Netflix durante julio:

Series

La supervivencia de una chica con curvas: Temporada 3 (2 de julio)

No tengo miedo (8 de julio)

La casa de la pradera (9 de julio)

Love Is Blind: Reino Unido – Temporada 2, Parte 3 (12 de julio)

El ultimátum: Decir sí o decir adiós: Temporada 4 (15 de julio)

El Halcón (16 de julio)

El mapa de los anhelos (17 de julio)

WWE: Increíble: Temporada 3 (21 de julio)

NEW YORK, NEW YORK – MAY 12: Cody Rhodes attends the 2026 Disney Upfront at Jacob Javits Center on May 12, 2026 in New York City. (Photo by Arturo Holmes/Getty Images)

El otro padre (22 de julio)

Nueva vida en Ransom Canyon: Temporada 2 (23 de julio)

La mujer prohibida (29 de julio)

Furioso (29 de julio)

Bomba en el Pan Am 103 (30 de julio)

Películas

Inframundo (1 de julio)

Un amor para recordar (1 de julio)

Nacidos para matar (1 de julio)

Los indestructibles 2 (1 de julio)

Contrarreloj (1 de julio)

Fuego con fuego (1 de julio)

Aguas que corroen (1 de julio)

Plan de escape 3 (1 de julio)

Siempre a tu lado (1 de julio)

Un paraíso peligroso (1 de julio)

Los renegados (1 de julio)

Emma (1 de julio)

Los caballeros (1 de julio)

Enola Holmes 3 (1 de julio)

Susana y Elvira: Sin plan B (12 de julio)

23 000 vidas (17 de julio)

Deseo (17 de julio)

Heartstopper Forever (17 de julio)

Elize: Sombras de una mujer (22 de julio)

Los creyentes (24 de julio)

72 horas (24 de julio)

Contenido coreano

Más vale tarde que solteros: Temporada 2 (7 de julio)

El palacio del este (17 de julio)

Documentales

Los peores vecinos del mundo (1 de julio)

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo (10 de julio)

Naufragio: Pesadilla en el mar (10 de julio)

Una tóxica historia de amor (22 de julio)

Niñez y familia

Sailor Moon S: Temporada 2 (1 de julio)

El principito (1 de julio)

Monstruos vs. aliens (17 de julio)

Masha y el oso: Temporada 6 (27 de julio)

Anime