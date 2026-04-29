La WWE regresa a Chile este 2026 con su gira sudamericana, en la que las superestrellas del programa Monday Night RAW se presentarán en el Movistar Arena de Santiago.

Entre los nombres confirmados por la mayor empresa de wrestling en el mundo, destacan figuras de la talla de Penta, Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Becky Lynch y por supuesto, “La Primera”, Stephanie Vaquer.

En ese contexto, la productora a cargo del evento, DG Medios, confirmó los valores de las entradas para el show que se realizará el sábado 12 de septiembre. Ojo, porque contará con una preventa exclusiva para clientes Tenpo.

Precios de las entradas WWE en Chile

La preventa comenzará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas, instancia en la que los clientes Tenpo deberán ingresar los seis primeros dígitos de su tarjeta y luego pagar con la misma.

La venta general, en tanto, se iniciará el jueves 7 de mayo a las 10:00 horas a través de Puntoticket. Los precios oficiales son los siguientes:

Lista de precios WWE en Chile (venta general)

VIP Ring Side / Diamante : $235.500

: $235.500 Entrance / Diamante Lateral: $200.175

$200.175 Ringside Reserved / Platinum : $164.850

: $164.850 Main Floor / Golden : $111.863

: $111.863 Platea Baja Norte y Sur : $111.863

: $111.863 Main Floor / Golden Lateral : $100.088

: $100.088 Platea Baja Oriente : $88.313

: $88.313 Platea Baja Poniente : $76.538

: $76.538 Platea Alta Norte y Sur : $64.763

: $64.763 Platea Alta Oriente : $58.875

: $58.875 Platea Oriente Poniente : $52.988

: $52.988 Tribuna : $47.100

: $47.100 Movilidad Reducida: $47.100

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Con la preventa con Tenpo, los fanáticos tendrán un descuento especial de un 20%, quedando con la entrada más cara a $195.500 mientras que la más barata llegará a $39.100.

En resumen