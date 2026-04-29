La WWE regresa a Chile este 2026 con su gira sudamericana, en la que las superestrellas del programa Monday Night RAW se presentarán en el Movistar Arena de Santiago.
Entre los nombres confirmados por la mayor empresa de wrestling en el mundo, destacan figuras de la talla de Penta, Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Becky Lynch y por supuesto, “La Primera”, Stephanie Vaquer.
En ese contexto, la productora a cargo del evento, DG Medios, confirmó los valores de las entradas para el show que se realizará el sábado 12 de septiembre. Ojo, porque contará con una preventa exclusiva para clientes Tenpo.
Precios de las entradas WWE en Chile
La preventa comenzará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas, instancia en la que los clientes Tenpo deberán ingresar los seis primeros dígitos de su tarjeta y luego pagar con la misma.
La venta general, en tanto, se iniciará el jueves 7 de mayo a las 10:00 horas a través de Puntoticket. Los precios oficiales son los siguientes:
Lista de precios WWE en Chile (venta general)
- VIP Ring Side / Diamante: $235.500
- Entrance / Diamante Lateral: $200.175
- Ringside Reserved / Platinum: $164.850
- Main Floor / Golden: $111.863
- Platea Baja Norte y Sur: $111.863
- Main Floor / Golden Lateral: $100.088
- Platea Baja Oriente: $88.313
- Platea Baja Poniente: $76.538
- Platea Alta Norte y Sur: $64.763
- Platea Alta Oriente: $58.875
- Platea Oriente Poniente: $52.988
- Tribuna: $47.100
- Movilidad Reducida: $47.100
Con la preventa con Tenpo, los fanáticos tendrán un descuento especial de un 20%, quedando con la entrada más cara a $195.500 mientras que la más barata llegará a $39.100.
En resumen
- La WWE se presentará en el Movistar Arena el sábado 12 de septiembre de 2026.
- La luchadora Stephanie Vaquer está confirmada entre las superestrellas que visitarán Santiago.
- La preventa exclusiva para clientes Tenpo iniciará el martes 5 de mayo a las 10:00, mientras que la general a la misma hora del jueves 7 de mayo.