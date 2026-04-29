Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
WWE en Chile

La WWE regresa a Chile: Confirman los precios de las entradas para el evento en el Movistar Arena

La compañía de lucha libre regresará al país el sábado 12 de septiembre con un increíble vento a celebrarse en el Movistar Arena.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La WWE vuelve este año con un espectacular evento en el Movistar Arena.
© Editado con IA / RedGolLa WWE vuelve este año con un espectacular evento en el Movistar Arena.

La WWE regresa a Chile este 2026 con su gira sudamericana, en la que las superestrellas del programa Monday Night RAW se presentarán en el Movistar Arena de Santiago.

Entre los nombres confirmados por la mayor empresa de wrestling en el mundo, destacan figuras de la talla de Penta, Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Becky Lynch y por supuesto, “La Primera”, Stephanie Vaquer.

En ese contexto, la productora a cargo del evento, DG Medios, confirmó los valores de las entradas para el show que se realizará el sábado 12 de septiembre. Ojo, porque contará con una preventa exclusiva para clientes Tenpo.

Precios de las entradas WWE en Chile

La preventa comenzará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas, instancia en la que los clientes Tenpo deberán ingresar los seis primeros dígitos de su tarjeta y luego pagar con la misma.

La venta general, en tanto, se iniciará el jueves 7 de mayo a las 10:00 horas a través de Puntoticket. Los precios oficiales son los siguientes:

Lista de precios WWE en Chile (venta general)

  • VIP Ring Side / Diamante: $235.500
  • Entrance / Diamante Lateral: $200.175
  • Ringside Reserved / Platinum: $164.850
  • Main Floor / Golden: $111.863
  • Platea Baja Norte y Sur: $111.863
  • Main Floor / Golden Lateral: $100.088
  • Platea Baja Oriente: $88.313
  • Platea Baja Poniente: $76.538
  • Platea Alta Norte y Sur: $64.763
  • Platea Alta Oriente: $58.875
  • Platea Oriente Poniente: $52.988
  • Tribuna: $47.100
  • Movilidad Reducida: $47.100
Publicidad

Con la preventa con Tenpo, los fanáticos tendrán un descuento especial de un 20%, quedando con la entrada más cara a $195.500 mientras que la más barata llegará a $39.100.

En resumen

  • La WWE se presentará en el Movistar Arena el sábado 12 de septiembre de 2026.
  • La luchadora Stephanie Vaquer está confirmada entre las superestrellas que visitarán Santiago.
  • La preventa exclusiva para clientes Tenpo iniciará el martes 5 de mayo a las 10:00, mientras que la general a la misma hora del jueves 7 de mayo.
Lee también
En su primer Wrestlemania: WWE "bautiza" a Stephanie Vaquer
Redsport

En su primer Wrestlemania: WWE "bautiza" a Stephanie Vaquer

¡La WWE vuelve a Chile después de siete largos años!
Redsport

¡La WWE vuelve a Chile después de siete largos años!

¿Cuándo es WrestleMania 42? Día, horario y cartelera de WWE
Redsport

¿Cuándo es WrestleMania 42? Día, horario y cartelera de WWE

La Catalina deja CMLL e ilusiona con dupla chilena en WWE
Redsport

La Catalina deja CMLL e ilusiona con dupla chilena en WWE

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo