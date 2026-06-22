La teleserie vertical de Canal 13, ambientada en el mundo del fútbol y centrada en una historia de amor LGBT, se convirtió en un fenómeno digital al acumular cerca de cinco millones de reproducciones en apenas tres días.

Canal 13 estrenó recientemente su nueva teleserie vertical “Un corazón como el tuyo”, una producción que combina fútbol, amor y drama, y que en sus primeros días ya consiguió importantes cifras de audiencia en plataformas digitales.

La apuesta, centrada en una historia de amor LGBT ambientada en el mundo del fútbol, acumuló cerca de cinco millones de visualizaciones durante sus tres primeros días. En total, la producción original de Jaime Morales y dirigida por César Opazo alcanzó 4.906.532 reproducciones considerando 13Go, Instagram (@mininovelas13), TikTok, YouTube Shorts y Facebook de Canal 13.

“Estamos muy contentos con los resultados de ‘Un corazón como el tuyo’, una historia que ha conectado con el público fuertemente, y eso lo demuestran sus cifras de consumo y los cientos de comentarios que ha tenido”, destaca Nicolás Figueroa, líder del proyecto de mininovelas del 13, agregando que “se trata de una ficción que apela a una bella historia de amor y eso, sin duda, lleva a grandes emociones y ha gustado a quienes la han seguido”.

La trama de Un corazón como el tuyo

La historia sigue a “Emerson Marcotti” (Lucas Maffei), una joven estrella del fútbol que disfruta del éxito deportivo y mediático hasta que una grave descompensación lo obliga a someterse a un trasplante de corazón. El procedimiento logra salvarle la vida, pero también lo aleja de las canchas y lo enfrenta a una profunda incertidumbre sobre su futuro.

En medio de ese proceso conoce a “Lucas Troncoso” (Nicolás Zambrano), quien fue pareja de “Gabriel Vélez” (Pedro Ozimica), el joven que donó el corazón que ahora late en su pecho.

A partir de ese encuentro, Emerson comienza a experimentar una conexión tan intensa como difícil de explicar, situación que transformará por completo su manera de entender la vida.

Mientras quienes lo rodean valoran los cambios que experimenta, su padre, entrenador y representante, “Leonardo” (Juan Pablo Sáez), observa esta nueva etapa con preocupación, al considerarla una amenaza para la carrera que siempre proyectó para su hijo.

Así, en un entorno marcado por la competencia y los prejuicios, Emerson deberá redefinir su identidad y decidir cuánto está dispuesto a arriesgar para seguir aquello que le dicta su corazón.