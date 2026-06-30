La plataforma de streaming reveló sus estrenos para el mes de julio donde destacan grandes encuentros deportivos y nuevas temporadas de populares producciones.

Julio llega a Paramount+ con una programación cargada de grandes estrenos, franquicias reconocidas y eventos en vivo que prometen marcar la agenda en toda Latinoamérica.

El deporte será uno de los grandes protagonistas del mes, con la etapa decisiva de la Copa Mundial de la FIFA, que continuará disponible en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador a través de DSPORTS, señal presente en Paramount+.

La plataforma transmitirá los cruces más esperados del torneo, incluyendo los octavos de final, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final del próximo 19 de julio.

Además, gracias a esta alianza, Paramount+ incorporará los encuentros de los playoffs de la Sudamericana 2026, con los partidos de ida programados entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas se disputarán del 28 al 30 de julio.

La adrenalina también estará presente con una intensa cartelera de deportes de combate. El mes comenzará con UFC 329: McGregor vs. Holloway 2, programado para el 11 de julio, además de nuevas jornadas de UFC Fight Night y Zuffa Boxing.

Los estrenos deportivos de Paramount+ en julio

En materia deportiva, la plataforma tendrá una agenda marcada por el Mundial 2026, con la transmisión de los octavos de final desde el 4 de julio, los cuartos de final el 9 de julio, las semifinales el 14 de julio, el partido por el tercer lugar el 18 de julio y la gran final el 19 de julio.

Además, la plataforma ofrecerá UFC Fight Night el 18 de julio con Du Plessis vs. Usman, UFC Fight Night el 25 de julio con Ankalaev vs. Rountree Jr., y Zuffa Boxing 09: Berlanga vs. Butler el 26 de julio.

Los playoffs de la Sudamericana 2026 también serán parte de la programación, con los partidos de ida entre el 21 y el 23 de julio y los encuentros de vuelta entre el 28 y el 30 de julio.

Julio 4 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Octavos de Final

Julio 9 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Cuartos de Final

Julio 11 – UFC 329: UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Julio 14 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Semifinales

Julio 18 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Tercer Lugar

Julio 18 – UFC Fight Night 16 – Du Plessis vs. Usman

Julio 19 – Copa Mundial de la FIFA 2026: Gran Final

Julio 21 – Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Ida

Julio 22 – Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Ida

Julio 23 – Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Ida

Julio 25 – UFC Fight Night 17 – Ankalaev vs. Rountree Jr.

Julio 26 – Zuffa Boxing 09: Berlanga vs. Butler

Julio 28 – Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Vuelta

Julio 29 – Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Vuelta

Julio 30 – Playoffs CONMEBOL Sudamericana 2026 – Vuelta

Los otros estreno en Paramount+

En el área del entretenimiento, el suspenso, la acción y la aventura se tomarán la pantalla con el cierre de temporada de Rancho Dutton el 3 de julio y el esperado regreso de Star Trek: Strange New Worlds con su cuarta temporada el 23 de julio. A esto se suma la llegada de reconocidas franquicias como Criminal Minds, Criminal Minds: Beyond Borders y Criminal Minds: Suspect Behaviors, disponibles desde el 1 de julio.

El mes también tendrá estrenos cinematográficos para todos los gustos, con títulos como Scream 7, que llegará el 8 de julio; Transformers: Rise of the Beasts, disponible desde el 18 de julio; y Sonic The Hedgehog 3, que se estrenará el 19 de julio.

Entre los principales estrenos del mes destacan: