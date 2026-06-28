La actriz contó en televisión cómo conoció al entrenador argentino y reveló detalles del vínculo que mantiene hasta hoy con el actual DT de Uruguay.

En medio del difícil presente que vive Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, la actriz Tamara Acosta sorprendió al revelar una desconocida conexión con el entrenador argentino.

La confesión la realizó durante su participación en Conversa Larga, de TV+, donde relató el inesperado vínculo que los une. “Él es una persona muy especial, muy interesante. Yo lo conozco. Es mi amigo personal Marcelo Bielsa”, señaló, para luego añadir: “Yo no tan amiga, pero Sebastián (su esposo) es muy amigo de él, hablan por teléfono”.

En el espacio, la actriz revelo que estaba en una cafetería cuando vio al DT que llegó con otra persona y el esposo de la intérprete dijo que fueran a saludarlo. “Fuimos a saludarlo y el otro señor, que era periodista o no sé qué, me reconoció y le dijo a él: Es una actriz chilena. Me miró y me dijo: Vos sos artista”.

Revelando que así comenzó el vínculo, donde tras presentarse se sentaron a conversar con Bielsa. “No nos paramos hasta las 4 de la tarde. Intercambiamos teléfonos y ahí empezó a hablar con Sebastián; son amigos hasta el día de hoy”.

Tras esto, la amistad continuidad donde incluso él la fue a ver al teatro. “Es lo más amoroso que hay”, puntualizó la actriz.

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El duro momento de Marcelo Bielsa

Bielsa vive un difícil presente tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026. La Celeste solo consiguió dos puntos y quedó fuera de la competencia sin alcanzar un cupo entre los mejores terceros, en un grupo integrado por España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Tras el partido, en conferencia de prensa, Marcelo Bielsa señaló: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada porque cualquier aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados”.