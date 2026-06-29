Es uno de los grandes goleadores del último tiempo en Cataluña, pero ya tenía decidida su partida hacia nuevos horizontes.

Se mueve el mercado. Tras brillar en el Camp Nou, Robert Lewandowski le dice adiós Barcelona y arma sus maletas para irse a Estados Unidos. Y no se fue a mirar el desenlace del Mundial 2026. El goleador polaco cruzó el charco para aterrizar en la MLS.

La ciudad que vio brillar a Michael Jordan tiene nuevo héroe. A sus 37 años, Lewandowski firmó con el Chicago Fire, en una jugada maestra para una franquicia que no toca la gloria desde 1998.

Los números que dejó en España son brutales. Cuatro temporadas, 119 goles y tres ligas resumen su exitoso ciclo culé. Tito aterriza en Norteamérica con muchísima hambre y un instinto goleador que sigue totalmente intacto.

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El gran desafío de Lewandowski en la MLS

Lo verdaderamente atractivo de la llegada del astro polaco a la MLS, es que llega a un torneo dominado mediáticamente por Lionel Messi y su Inter Miami. El morbo será ver a estas dos leyendas, ex compañeros blaugranas, frente a frente.

Además, es una movida que tiene un trasfondo cultural. Chicago tiene una enorme comunidad polaca, por lo que Robert jugará literalmente como en casa. La sinergia entre la ciudad y su nuevo crack franquicia asegura aumentar la temperatura en las gradas, cada fin de semana.

Será el último acto de la película de Tito. Pero, Lewandowski no va a Estados Unidos a jubilarse, sino va a competir, a inflar las redes y a devolver al Chicago Fire a lo más alto. Y si no lo logra, al menos, es una buena movida de marketing.

Lewandowski fue despedido de buena manera por sus compañeros en el Barcelona | Getty Images

En resumen…

El delantero polaco Robert Lewandowski dejó el Barcelona y fichó oficialmente por el Chicago Fire de la MLS.

dejó el Barcelona y fichó oficialmente por el Chicago Fire de la MLS. A sus 37 años , el atacante firmó un contrato por dos temporadas con la franquicia estadounidense.

, el atacante firmó un contrato por dos temporadas con la franquicia estadounidense. La llegada de Robert Lewandowski a Chicago genera una gran expectativa cultural debido a la enorme comunidad polaca de la ciudad.ien