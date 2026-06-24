Tras consolidarse como titular y convertirse en una de las figuras del equipo, el guardameta nacional recibió una importante noticia sobre su futuro en la MLS.

Thomas Gillier continúa sumando experiencia en el extranjero. El arquero chileno llegó esta temporada a CF Montréal de la MLS en calidad de préstamo desde Bologna y, desde su arribo, ha logrado consolidarse con destacadas actuaciones bajo los tres palos.

Inicialmente, la cesión del seleccionado nacional estaba pactada hasta el próximo 30 de junio.

Sin embargo, tal como adelantó hace algunos días el periodista canadiense Maxime Truman, el préstamo del guardameta será extendido. La noticia fue confirmada oficialmente esta semana, asegurando la continuidad de Gillier en el fútbol norteamericano.

Gillier se queda en la MLS

A través de sus redes, el Montreal confirmó la continuidad del portero chileno. “Se anuncia la extensión del préstamo del portero Thomas Gillier, procedente del Bologna FC, hasta diciembre de 2026. El acuerdo incluye una opción para extenderlo hasta junio de 2027″.

El presente de Gillier

El arquero de 22 años, formado en Universidad Católica, dio este año el gran salto de su carrera al fichar por Bologna de la Serie A italiana. Sin embargo, antes de debutar con el conjunto europeo, fue cedido a préstamo al CF Montréal para sumar continuidad y experiencia.

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Desde su llegada al cuadro canadiense, Gillier logró ganarse rápidamente un lugar en el equipo, disputando 23 de los 28 encuentros de la temporada y consolidándose como una de las piezas habituales bajo los tres palos.

Si bien CF Montréal no consiguió clasificar a los playoffs de la MLS tras finalizar en el undécimo puesto de la Conferencia Este, las actuaciones del guardameta chileno dejaron una positiva impresión tanto en el club como entre los aficionados.