El delantero paraguayo estaba en la órbita del León de Collao, pero un cambio en las condiciones de la negociación impidió que se concretara su llegada.

Deportes Concepción ya comienza a preparar la segunda rueda de Primera B con el objetivo de mejorar su campaña y asegurar la permanencia. Tras un complejo inicio de temporada, el “León de Collao” busca reforzar su plantel para afrontar de mejor manera la segunda mitad del torneo.

En ese contexto, la dirigencia analiza distintas alternativas en el mercado de fichajes. “Estamos en condiciones de confirmarles que el cuadro del “León” de Collao realizó una oferta por el atacante guaraní Diego Acosta, atacante de 23 años que milita en el cuadro de 2 de Mayo, de la Primera División de su país”, señaló hace algunos días PrimeraBChile.

Diego Acosta no llegará a Concepción

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce, el delantero paraguayo no llegará a Deportes Concepción. “Cambiaron los números mientras negociaban el préstamo con su club 2 de Mayo y aquello dejó sin efecto el movimiento”.

Agregando que a pesar de esto, siguen buscando otras opciones para reforzar la escuadra. “La dirigencia lila se encuentra negociando con otro atacante extranjero, veremos si logran avanzar”.

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El presente de Deportes Concepción

Deportes Concepción concretó su esperado regreso a la Primera División tras una destacada campaña en Primera B durante la temporada 2025, coronando su ascenso luego de imponerse a Cobreloa en la final de la liguilla.

No obstante, su retorno a la máxima categoría no ha sido sencillo. El conjunto penquista protagonizó un complicado arranque de campeonato, permaneciendo durante varias jornadas en el último lugar de la tabla de posiciones.

Con el paso de las fechas logró mejorar su rendimiento y salir de la zona de descenso, aunque todavía se mantiene en la parte baja de la clasificación, un panorama que espera revertir durante la segunda rueda.

Mientras que en Copa Chile, la escuadra marcha en el tercer lugar del Grupo H con 4 puntos y se enfrenta este jueves en un nuevo encuentro de fase de grupos a Huachipato.