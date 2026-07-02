Marathon: La desconocida historia de la nueva marca que vestirá a la Roja

La empresa que se hará cargo de la selección chilena fue protagonista en el Mundial por un particular cambio.

La selección chilena vive momentos de cambios importantes. Así lo reveló Pablo Milad que confirmó que el contrato con Adidas finaliza y asumirá Marathon Sports.

Marca deportiva que dijo presente en el Mundial 2026. Esto debido a que representó a Ecuador en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Incluso su imagen dio la vuelta al planeta fútbol con el triunfo sobre Alemania en el cierre de la fase de grupos. Aunque la historia acabó en los 16avos y la derrota por 2-0 ante el elenco dueño de casa que dirige Javier Aguirre.

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Pero justamente en el país azteca profundizaron en la historia de la compañía ya que realizó un importante cambio. La marca deportiva se fundó en 1981 en Quito de la mano del empresario Rodrigo Ribadeneira. En un principio el negocio familiar tenía solo una tienda de 100 metros cuadrados según indica el medio Expansión.

Lo que distinguió al resto de marcas, fue que empezó a vender productos propios y compitió de ‘tú a tú’ con las grandes empresas del rubro.

La marca Marathon dijo presente en el Mundial al vestir a Ecuador. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Desde 1994 dio el gran salto y asumió la representación de la selección de Ecuador. Tras ello, sumó a Bolivia y en la actualidad viste a Huachipato y Unión Española. Además tiene a clubes como Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito e Independiente del Valle.

Ahora el medio citado detalla que en 2025 dio un giro importante. ¿El motivo? La empresa mexicana Innovasport confirmó la compra de la compañía.

Marathon, la nueva marca que tendrá Chile

El tema es que se mantiene el nombre de Marathon Sports y su sede en Ecuador. Por lo que sigue con su estilo de diseños únicos y que marca el estilo de la “Tri”.

Ahora la fusión de las marcas deportivas busca “fortalecer su presencia en el mercado deportivo latinoamericano”. En total tienen 600 tiendas, y no se descarta que la próxima expansión sea en Chile.

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Teoría que toma fuerza ya que Pablo Milas confirmó su llegada para el 2027. “Desde el 1 de enero tiene que partir la marca nueva. Se está avanzando bien. La camiseta se vendió en un 70, 80% más que lo que se había vendido”, recalcó el Presidente de la ANFP.

Lo que implica que la Roja tendrá nueva piel para el próximo proceso de las Eliminatorias y para la Copa América 2028 que sería nuevamente en Estados Unidos.