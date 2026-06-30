Periodista Fernando Tapia volvió a la carga con su información, echando abajo los dichos del presidente de la ANFP hace unos días.

Sigue la teleserie por el futuro entrenador de la selección de Chile. Días atrás, Pablo Milad aseguró que bajo su mandato que finaliza en noviembre no se elegirá al nuevo dueño de la banca de la Roja.

“Siempre lo he dicho, el nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile elegirá al nuevo técnico. No quiero que me digan que elegí un técnico que no les gusta o que no les satisfaga”, aseguró el presidente de la ANFP.

Pero tal como adelantó semanas atrás, el periodista Fernando “Agustín” Tapia volvió a la carga con su información. El comunicador desmintió los dichos de Milad y dijo que hace rato está listo el nuevo DT de la Roja.

Chile tiene definido su nuevo entrenador

Según la información del periodista Fernando Tapia en el programa Pauta de Juego, la selección chilena tiene amarrado ya al sucesor de Nicolás Córdova en la banca. Así lo ratificó el comunicador en Radio Pauta en esta jornada.

“Todo está muy vinculado al tema de la federación. Esto es una información, eso está amarrado internamente… Milad ya sabe que el que lo va a suceder es (Jorge) Yungue, ellos ya nombraron a los que son parte de la comisión de la federación, donde están entre otros Aníbal Mosa, Cecilia Pérez. Eso está todo negociado”, aseguró.

Sobre los últimos dichos del presidente de la ANFP, el periodista de investigación dio su versión. Firme con su teoría, dijo que “hay algo que no quiere reconocer Milad, efectivamente el técnico está amarrado”.

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“Hay un acuerdo de palabra con un entrenador”, cerró, ratificando que sabe el nombre pero no lo puede decir, en una teleserie que tiene para largo rato en el fútbol chileno.