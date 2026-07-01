Beccacece se despide de Ecuador... ¿y llega a La Roja? Johnny Herrera revela que el blondo DT era el cerebro táctico de Jorge Sampaoli.

La selección de Ecuador cayó 2-0 frente a México y el equipo dirigido por Sebastián Beccacece se despidió de la Copa del Mundo 2026 en dieciseisavos de final, en medio de los cuestionamientos al DT por la irregularidad.

Los ecuatorianos clasificaron segundos en la tabla de las eliminatorias y en el Mundial perdieron ante Costa de Marfil (1-0), empataron con Curazao (0-0) y vencieron a Alemania (2-1) en la zona de grupos; para caer contra México en el inicio de la fase final.

Tras el duelo las palabras de Beccacece tenían olor a despedida, lo que acrecienta los rumores: el ex ayudante de Jorge Sampaoli tiene acordado su arribo a la selección chilena como sucesor de Nicolás Córdova.

En el programa Los del VAR de PorcelTV, Johnny Herrera abordó las capacidades de Beccacece como entrenador y explica que tanto en Universidad de Chile como en La Roja, gran porcentaje del éxito de Sampaoli fue gracias al blondo.

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Beccacece, el responsable táctico del éxito de Sampaoli en la U y La Roja

“Me dolió mucho cuando no le fue bien como DT en la U, tenía todo. En la semana hacíamos unos trabajos que parecíamos el mejor City de Guardiola. Y llegábamos al partido y fallábamos abajo del arco. Lo tuve con Sampaoli como ayudante y después solo como entrenador”, dijo Herrera.

Beccacece se despide de Ecuador en la órbita de La Roja: Herrera revela que él era el táctico de Sampaoli. (Foto: Getty Images)

El ex 25 de la U y 23 de La Roja añadió que “veníamos con la cercanía de haberlo tenido los dos años en la U, nosotros sabíamos que la pega era mitad y mitad; mitad Sampaoli, mitad Beccacece. Me acuerdo cuando Sebastián se ganó el respeto único para ser el técnico de la U, a mí me preguntan qué opinaba… y él siempre hablaba y nos tiraba para arriba, metía arenga y lo táctico“.

“Pero Beccacece era el táctico de Sampaoli. Jorge era el que finalmente tomaba las decisiones, pero Sebastián, durante la semana, hacía más de la mitad de la pega“, explica.

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concluye que “una vez sale Valdivia, Copa América en el Nacional… y sale puteando a Sampaoli. Y se cruza con Beccacece. Sebastián lo agarró a chuchadas. Le dijo: qué te crees, te sacamos de por allá que estabas acarreando camellos, hijo de no sé cuánto; y te vienes para acá”.

La anécdota de Cereceda

Por su parte, Roberto Cereceda compartió una anécdota vivida en la U de Sampaoli: “en el tricampeonato que tuvimos con la U, yo estaba afuera”.v

“Al pelao Sampaoli lo expulsan y se queda Beccacece. Quedaban cinco minutos y el cambio era por la derecha. Becca quería que entrara Magalhaes y de arriba el pelao grita que fuera Cereceda por derecha. Yo por derecha, nada que ver. Pero entro, me queda la pelota y meto ese centro espectacular, le llega al Guille Marino y gol. Empate, nos fuimos a los penales”, sentenció El Eléctrico.

Resumen:

-Sebastián Beccacece quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 2-0 contra México.

-Selección chilena tiene acordado el arribo del entrenador para suceder a Nicolás Córdova.

-Ecuador venció 2-1 a Alemania durante la fase de grupos del torneo.