Muy fiel a su estilo para distender momentos, el entrenador de la selección azteca bromeó en la rueda de prensa y reconoció que lo único que le faltaba era un vaso con esa bebida. También le dio un gran valor al 2-0 frente al equipo de Beccacece.

Durante el primer tiempo, México superó a Ecuador en todas las facetas del juego, algo que se consolidó con el paso de los aztecas a los octavos de final en el Mundial 2026. Un potente remate de Julián Quiñones sirvió para abrir la cuenta en el estadio Azteca.

Y el goleador Raúl Jiménez, también con un tanto de buena factura, sentenció el 2-0 que puso a uno de los anfitriones dentro de los 16 mejores equipos del torneo. “El pueblo mexicano merecía una noche como esta”, aseguró Javier Aguirre, experimentado director técnico del Tri.

Por cierto, muchos fanáticos de la selección celebraron hasta altas horas de la madrugada este triunfo. Y eso llevó a un periodista a hacerle la siguiente pregunta al Vasco Aguirre. “Si sabes que hoy acabas de cambiar mucho de la felicidad de la gente”, introdujo el comunicador.

El Vasco Aguirre, un icónico entrenador mexicano, valoró esta victoria como la mejor de su carrera. (Kevin C. Cox/Getty Images).

“El país está festejando esto. Acabas de ser abuelo, ¿qué más te falta ahora en la vida?”, agregó el reportero, quien recibió una respuesta muy propia del estilo del estratego de 67 años, muy ávido para distender momentos en las ruedas de prensa.

Aunque de todos modos sorprendió con su graciosa intervención. “Un whisky. Ahorita mismo, un whisky. Cortito con hielo. Es lo único que me falta hoy”, aseguró el DT, quien dirigió al Osasuna, al Mallorca, al Zaragoza y al Atlético Madrid en España. Y vive su tercer Mundial al mando de México: ya encabezó al equipo en Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010.

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“Y no tengo en la habitación, se me acabó. Pues ni modo. No le digas a nadie”, agregó el DT del combinado azteca. Evidentemente, más de alguna risa sacó en la sala de prensa del principal reducto deportivo de aquel país. Aunque también tuvo tiempo para darle un valor especial al triunfazo.

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Javier Aguirre queda orgulloso tras la victoria de México a Ecuador en el Mundial 2026

La carrera del Vasco Aguirre da para un libro y seguramente, el triunfo de México ante Ecuador en la ronda de 32 mejores equipos del Mundial 2026 tendría un capítulo especial. Al menos así lo dio a entender el director técnico que el 1 de diciembre cumplirá 68 años.

“Me ha tocado ganarle a Brasil en una Copa América. A Italia, a otros grandes equipos. Pero como la victoria de hoy, ninguna. Porque fue en casa y con nuestra gente”, afirmó el adiestrador del seleccionado mexicano, que espera rival entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

El festejo de México una vez consumada la victoria ante Ecuador. (Luke Hales/Getty Images).

De hecho, ya tiene su foco puesto en esa llave. “A los congoleños los conocí cuando dirigí a Egipto: tienen figuras en Europa y son unos atletas. De Inglaterra hay poco que decir. Cuenta con jugadores del más alto nivel y tienen la mejor liga del mundo, la Premier. Esperamos llegar bien preparados”, fue otro deseo que expresó Javier Aguirre. Pero con hielo, eh.

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