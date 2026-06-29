El presidente de la ANFP avisó la noticia desde la tierra de las tortas, zona donde por años comandó los destinos del equipo que hoy disputa la Primera B.

Pablo Milad informó una positiva noticia para un querido equipo del fútbol chileno que marcó sus primeros pasos en la actividad. El presidente de la ANFP llegó hasta el estadio La Granja el pasado domingo, donde tiró la bombita.

Se trata de Curicó Unido, elenco del cual fue presidente antes de llegar a Quilín, equipo el cual tenía un castigo de la Unidad de Control Financiero de la ANFP. Ahí se le acusaba de faltas al fair play financiero.

La sanción le imponía al Curi fichar jugadores en este mercado invernal de pases. Eso, ya que en las temporadas 2022, 2023 y 2024, el club superó el límite promedio del 70% de inversión destinada al primer equipo.

Milad le da la mejor noticia a Curicó

Pablo Milad habló con los medios locales durante su llegada a Curicó y confirmó que el equipo sí podrá reforzarse en este mercado. Por eso, ya no corre el castigo impuesto por la Unidad de Control Financiero de la ANFP

“Curicó en esta ventana puede contratar sin ningún problema. El castigo era solamente por el año pasado”, dijo a MCU Pura Pasión. La información también la confirmó el vicepresidente del club, Freddy Palma.

En lo deportivo, el elenco de Damián Muñoz igualó 2-2 ante U de Concepción, por Copa Chile. Pese al resultado, la noticia positiva es que ahora pueden encarar el mercado de pases con total libertad.

ver también Pablo Milad hace anuncio final sobre el nuevo DT de la selección chilena: “Un contrato por cuatro años”

El Curi es líder del grupo F de Copa Chile, con siete unidades. Le siguen Ñublense y Rangers, con seis, dejando en el fondo a U de Concepción, elenco que tiene solo un punto en el torneo.