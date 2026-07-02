El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la serie entre Colombia y Ghana.

La Copa del Mundo 2026 vive una nueva jornada de emocionantes partidos. Uno de ellos será el que protagonizará Suiza ante Argelia por los 16avos de final. Nadie se quiere ir a casa.

Ambas selecciones luchan por seguir en carrera en la cita planetaria. Si bien el papel son los europeos los favoritos, este torneo ha demostrado que la sorpresa está siempre a la vuelta de la esquina. Además, los africanos tienen un buen equipo como para dar el golpe.

¿Dónde ver a Suiza vs Argelia?

Este duelo no podrá ser visto enChilevisión y solo estará disponible por TV en DSports. En streaming también irá por Paramount+, Prime Video, DGO y DAZN.

¿A qué hora es el partido del Mundial 2026?

Este encuentro entre Suiza y Argelia será el jueves 2 de julio a las 23:00 horas de Chile, en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

El chileno Rodríguez a la cancha

Suiza fue de menos a más en la Copa del Mundo. Luego de iniciar con un decepcionante empate contra Qatar, lograron despertar a tiempo y vencieron a Bosnia y Herzegovina y Canadá para quedarse con el liderato del grupo B.

Entre las figuras de los helvéticos destaca Ricardo Rodríguez. El hijo de madre chilena es un “representante nacional” en Norteamérica. Hace algunos días se supo que no seguirá en Real Betis, por lo que también su futuro está en juego en esta competición.

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Argelia comenzó con una goleada de Argentina en contra, pero en los siguientes partidos levantaron, venciendo a Jordania e igualando contra Austria. De esta manera se metieron en 16avos como uno de los mejores terceros. Tienen con qué incomodar a Suiza.