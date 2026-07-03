El experimentado entrenador francés habló muy bien de los guaraníes, en la previa al duelo de este sábado en Filadelfia.

Un partido de fuerza dispares se jugará este sábado en Filadelfia, cuando el poderoso seleccionado de Francia se mida ante el modesto combinado de Paraguay, en busca de los cuartos de final del Mundial 2026.

Los galos vienen arrasando con todos en la Copa del Mundo, mientras que los guaraníes dieron el golpe ante Alemania en los penales; y ahora van por otra hazaña de aquellas.

En la antesala del encuentro habló el DT de los franceses, Didier Deschamps, quien alabó las condiciones del equipo sudamericano y destacó que no están en octavos a punta de suerte.

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DT de Francia no se confía ante Paraguay en el Mundial

El campeón del mundo como jugador en 1998 y como entrenador en 2018 habló de los guaraníes, señalando que son un rival complejo y que por algo eliminaron a Alemania.

“Como todos los equipos sudamericanos, mucho corazón como dicen, pero la agresividad y meter el cuerpo no vale para ganar a Alemania“, dijo el estratega francés.

Didier Deschamps quiere seguir celebrando en el Mundial. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

“Son un buen equipo, hacen cosas bien y como dicen en español tiene ese alma muy grande, está en su ADN. No se llega a los octavos por casualidad y este Paraguay tiene la calidad“, cerró Deschamps sobre Paraguay.

Francia espera cumplir con el favoritismo que tiene y eliminar a Paraguay, para así meterse entre los 8 mejores del Mundial 2026.

En síntesis

El seleccionador Didier Deschamps alabó la calidad y competitividad de Paraguay antes del choque.

alabó la calidad y competitividad de Paraguay antes del choque. El partido por el Mundial 2026 se jugará en la ciudad de Filadelfia .

. La selección de Paraguay clasificó a octavos de final tras eliminar a Alemania.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026?

El partido por los octavos de final del Mundial 2026 entre Francia y Paraguay se jugará este sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 horas de Chile, en Filadelfia.