El ex defensa de la Selección de Brasil tuvo fuertes críticas para el equipo que cayó en el Mundial 2026 y, especialmente, para su DT.

Es verdad que todos somos capitanes después de la batalla. Pero, no por esto hay que dejar de hacer una crítica inteligente cuando las cosas se hacen mal. En este caso, en Brasil están todos con los pelos de punta tras la eliminación del Scratch del Mundial 2026.

Fue la Noruega de Erling Haaland la que le propinó el tremendo golpe a la Selección de Brasil. Dos goles del Androide bastaron para liquidar todas las esperanzas del elenco brasileño, que había empezado a soñar de a poquito.

Ahora, llega la hora de las resoluciones y las soluciones. Carlo Ancelotti ya dio la cara en conferencia de prensa, mostrándose profundamente dolido por la caída en los octavos de final del Mundial 2026.

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Felipe Melo le entra a Brasil como en sus tiempos de defensa

Uno de los que reaccionó ante la eliminación de Brasil del Mundial 2026 fue Felipe Melo. El ex defensa del Scratch no se guardó nada y criticó duramente al equipo que cayó en New Jersey.

“Es muy fácil decir que es culpa sólo del entrenador. Es evidente que tiene que ser culpable, porque es la persona a cargo. Pero, el jugador también tiene que ser culpable“, empezó diciendo Melo.

“Brasil mereció más. Fue la eficiencia de Noruega la que hizo que Brsil quedase eliminado. ¿Cuántas veces lo dijimos antes del partido? ‘Hay que ejercer presión sobre el que tiene el balón, no dejen que hagan cruces’. Y fue todo lo que aconteció con los goles de Haaland”, siguió.

“Entiendo que el DT tenga sus convicciones. Pero, por ejemplo, debió entrar jugando con Neymar. Hubiera convertido el penal en el primer tiempo”, cerró Felipe Melo.

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En resumen…

La Selección de Brasil quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante Noruega en la ciudad de Nueva Jersey.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante Noruega en la ciudad de Nueva Jersey. El delantero Erling Haaland convirtió un doblete que sepultó las aspiraciones del conjunto sudamericano en los octavos de final.

convirtió un doblete que sepultó las aspiraciones del conjunto sudamericano en los octavos de final. El exfutbolista Felipe Melo criticó el rendimiento del equipo, repartió responsabilidades entre jugadores y técnico, y cuestionó la suplencia de Neymar.