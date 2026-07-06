El fútbol sudamericano salió al cruce de las duras acusaciones del presidente de Estados Unidos y apoya al juez brasileño.

La gran polémica del Mundial 2026 sigue escalando, luego de la intromisión de Donald Trump ante la FIFA para que el delantero de la selección de Estados Unidos Folarin Balogun se le anule una expulsión, lo que lo habilita para el duelo ante Bélgica por los octavos de final.

En ese sentido, el presidente de Estados Unidos fue quien confirmó el pedido, además de cargar su artillería en contra del árbitro brasileño Raphael Claus, en duros términos.

“Pero, este árbitro, que es un poquito sospechoso si revisas su pasado, tomó una decisión que nadie podía creer”, explicó Trump en conferencia de prensa, armando una polémica.

Raphael Claus expulsó a Folarin Balogun en el Mundial 2026. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

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Los respaldos para Raphael Claus tras los dichos de Donald Trump

Raphael Claus ha recibido el apoyo en Brasil, pero ahora fue la propia Conmebol quien se puso a su disposición, con un comunicado que limpia la imagen del juez central.

Fue en sus plataformas digitales donde la entidad que dirige Alejandro Domínguez, manifestó estar contrario a las opiniones de Donald Trump, con una férrea defensa al árbitro.

Una situación que promete seguir escalando en la previa del compromiso de Estados Unidos contra Bélgica, donde los de Europa ya advirtieron que van a ir hasta las últimas, incluso al TAS.

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Mira la respuesta de Conmebol:

“La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) desea expresar su pleno reconocimiento a la trayectoria, profesionalismo, honestidad, independencia e idoneidad profesional del árbitro sudamericano Raphael Claus, ampliamente demostradas a lo largo de su destacada trayectoria en el arbitraje internacional”.

“En ese sentido, manifiesta su pleno e irrestricto respaldo a su labor, reafirmando su confianza en su profesionalismo, integridad y en el compromiso con el que desempeña sus funciones al servicio del fútbol mundial“.