El Presidente de EE.UU. publicó un mensaje que sacó ronchas luego del perdonazo a su selección. Avisan que hubo llamado de la Casa Blanca.

Nueva polémica en el Mundial 2026. Tras las acusaciones de favorecer a Argentina y Lionel Messi, ahora las críticas apuntan a la selección de Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo.

Es que tras el último triunfo contra Bosnia-Herzegobina, Florain Balogun está en el centro de la polémica junto a la FIFA. El goleador del equipo vio la tarjeta roja por un fuerte planchazo, misma jugada que antes le perdonaron a Messi en Argentina.

Sin embargo, durante esta jornada se notificó que se le permitirá jugar al delantero de Estados Unidos en el próximo duelo ante Bélgica. Eso, tras la revisión del Comité Disciplinario de la FIFA, previo telefonazo en la Casa Blanca.

Trump hace estallar a todos en el Mundial 2026

Luego de la noticia que dejó la grande en el Mundial 2026, Donald Trump ocupó sus redes sociales para dejar un incendiario mensaje. El presidente de Estados Unidos le agradeció públicamente a la FIFA por el perdonazo a Balogun.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, tecleó el presidente de los dueños de casa en la Copa del Mundo. Las redes sociales rápidamente estallaron, donde en los medios locales hablan de telefonazo de Trump.

El prestigioso periodista Ben Jacobs, acusó que “la Casa Blanca hizo una llamada directa a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revise la tarjeta roja de Folarin Balogun”.

“La FIFA fue contactada para comentar y se remitió a las conclusiones de su comité independiente. Fuentes de la FIFA insisten en que la influencia de la Casa Blanca no podría afectar la decisión debido a las facultades contenidas en el Artículo 27 y la naturaleza independiente del panel disciplinario”, cerró.