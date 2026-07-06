Argentina y Egipto se enfrentarán por octavos de final en un duelo clave que podrás ver en Chilevisión.

El Mundial 2026 sigue entrando en tierra derecha y este martes 7 de julio habrá dos partidazos por los octavos de final. Sin embargo, solo uno de ellos se podrá ver gratis por televisión abierta en Chile.

Chilevisión mantendrá su cobertura de la Copa del Mundo y transmitirá uno de los encuentros más esperados de la jornada para todos los fanáticos del fútbol.

¿Qué partido transmite hoy Chilevisión?

Prepara el almuerzo y acomódate frente al televisor, porque este martes Chilevisión transmitirá el atractivo duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La Albiceleste y los Faraones se enfrentarán desde las 12:00 horas, en un partido donde Lionel Messi buscará guiar al vigente campeón del mundo frente al Egipto de Mohamed Salah, que quiere seguir sorprendiendo en la Copa del Mundo.

Messi abrió el 3-2 contra Cabo Verde, que no lograron vencer a la Albiceleste – Getty

La transmisión de Chilevisión comenzará minutos antes con toda la previa, análisis y las formaciones confirmadas.

¿Qué pasa con el otro partido del día?

Para quienes quieran seguir el otro partido de la jornada, hay un detalle importante: el duelo entre Suiza y Colombia, programado para las 18:00 horas, no será transmitido por Chilevisión.

El encuentro, que definirá al último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026, solo podrá verse a través de las señales de pago y plataformas de streaming que cuentan con los derechos del torneo.

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Resumen de la programación mundialera de hoy (7 de julio)

⚽ Argentina vs. Egipto Horario: 12:00 horas. Transmite: No transmite Chilevisión (Solo DirecTV).

