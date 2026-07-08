El experimentado volante apareció como una de las opciones para reforzar al cuadro itálico, aunque distintos factores terminaron alejando cualquier posibilidad de regreso.

El mercado de fichajes continúa generando especulaciones y uno de los nombres que volvió a aparecer en el fútbol chileno fue el de Leonardo Valencia, quien fue vinculado con un eventual regreso a Audax Italiano.

Los rumores surgieron luego de que hace algunos meses Sabes Deportes informara que el conjunto itálico consultó por la situación del volante, actualmente en Deportes Concepción.

Sin embargo, de acuerdo con el mismo medio, el futbolista descartó de inmediato esa posibilidad y dejó en claro que su prioridad es continuar defendiendo la camiseta del cuadro lila.

Leonardo Valencia no regresa a Audax

El medio TanoNoticias también descartó recientemente la llegada de Valencia para este mercado de invierno. “El volante de Deportes Concepción quedó descartado como opción para reforzar al cuadro itálico durante la segunda parte de la temporada 2026”.

“Audax Italiano consultó por la situación del jugador; sin embargo, desde Deportes Concepción no dieron luz verde para su salida, por lo que las conversaciones no prosperaron.

El jugador seguirá en Deportes Concepción/PHOTOSPORT

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“Ante este escenario, la dirigencia audina ya trabaja en otras alternativas para reforzar esa posición de cara a los desafíos del segundo semestre. El mercado continúa abierto y Audax Italiano sigue buscando incorporar un volante ofensivo”.

En síntesis:

El volante Leonardo Valencia descartó regresar a Audax Italiano para la temporada 2026.

El club Deportes Concepción rechazó la salida del futbolista hacia el cuadro itálico.

La dirigencia de Audax Italiano busca otras alternativas de fichaje en el mercado invernal.