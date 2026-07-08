El jugador de 23 años vivirá su primera experiencia en el fútbol nacional y se suma a un club campeón del fútbol chileno.

Tras un inicio de campeonato marcado por las dificultades, Deportes Concepción consiguió salir de los puestos de descenso y ahora pone la mira en la segunda parte de la temporada, con el objetivo de asegurar su permanencia.

En ese escenario, la dirigencia ya se mueve en el mercado de fichajes y ya tiene un acuerdo verbal con el goleador paraguayo Diego Acosta.

Diego Acosta casi listo en el León

Tras iniciar las negociaciones, el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, reveló en sus redes que el jugador se sumará al León para la segunda rueda.

“Deportes Concepción llegó a un acuerdo verbal con 2 de Mayo para comprar al delantero paraguayo Diego Acosta. Ya se negocian los términos contractuales con su agente para finalizar la operación”.

La carrera de Diego Acosta

El futbolista de 23 años dio sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Libertad, antes de continuar su desarrollo en Atlético Mineiro. En 2022 dio el salto al fútbol ruso, donde defendió las camisetas de KamAZ y Orenburg. Un año más tarde regresó a Paraguay para jugar en Sportivo Luqueño y, de cara a la temporada 2025, se incorporó a 2 de Mayo.

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En la apertura de la liga paraguaya, el jugador disputó 19 partidos anotando 5 goles y una asistencia.

En el plano internacional, fue parte de la selección chilena Sub-17 que disputó el Campeonato Sudamericano de 2019 en Perú. Tras conseguir la clasificación al Mundial de la categoría, también integró la nómina para esa cita planetaria, donde alcanzó a disputar tres partidos con la Roja.

El presente de Deportes Concepción

El conjunto penquista regresó al fútbol profesional en 2025 luego de conseguir el ansiado ascenso que puso fin a varios años fuera de la categoría.

No obstante, el retorno ha estado lejos de ser sencillo y el equipo sigue comprometido en la lucha por mantenerse, por lo que busca potenciar su plantel de cara a un semestre que será determinante.

El equipo terminó la primera rueda en el puesto 14 de la tabla de posiciones, cerca de la zona de descenso, por lo que el León de Collao buscará reforzarse para asegurar la categoría este segundo semestre.