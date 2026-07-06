El "León de Collao" logró un triunfo clave ante el "Indio Pije" para meterse entre los 16 mejores equipos del certamen. Ya hay siete clubes listos.

El cierre de la quinta jornada de la fase de grupos en Copa Chile nos entregó un nuevo equipo clasificado para los octavos de final. Hablamos de Deportes Concepción, que en Talcahuano se llevó la victoria por 2-0 ante Deportes Temuco.

Gracias a los goles del argentino Joaquín Larrivey (23′) y el uruguayo Norman Rodríguez (89′), el León de Collao llegó a los 10 puntos para alcanzar en el primer puesto del Grupo H a Deportes Puerto Montt, y ambos aseguraron su plaza en la próxima fase.

De hecho, este domingo 12 de julio desde las 17:30 horas, Concepción recibirá a los salmoneros para definir quién se queda con el primer puesto. A los lilas sólo les sirve ganar, pues por diferencia de goles son lo de Chinquihue quienes tienen ventaja.

¿Cuántos clasificados a octavos de final hay en Copa Chile?

A falta que se dispute una fecha de la fase de grupos, la cual se jugará de forma parcelada desde el 11 de julio hasta el 26 de agosto, ya son siete escuadras las que tienen su pasaje asegurado para la próxima ronda de Copa Chile, tres de ellos ganaron sus zonas.

ver también Tabla de posiciones: ¿Cómo quedó Colo Colo en el grupo de la Copa Chile?

¿Cómo se juega la última fecha en fase de grupos?

SÁBADO 11 DE JULIO

Magallanes vs. Audax Italiano / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Palestino vs. Deportes Santa Cruz / 15:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

San Luis de Quillota vs. Universidad Católica / 17:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña

Deportes Copiapó vs. Everton / 17:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

DOMINGO 12 DE JULIO

Antofagasta vs. Cobresal / 12:30 horas / Estadio Municipal de Mejillones

Cobreloa vs. Deportes La Serena / 12:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

Deportes Concepción vs. Puerto Montt / 17:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

Temuco vs. Huachipato / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker

MARTES 4 DE AGOSTO

Ñublense vs. Rangers / 19:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

Universidad de Concepción vs. Curicó Unido / 19:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO

Unión San Felipe vs. Universidad de Chile / 18:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota

Santiago Wanderers vs. Unión La Calera / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso

Deportes Iquique vs. Deportes Limache / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO