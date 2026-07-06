El cierre de la quinta jornada de la fase de grupos en Copa Chile nos entregó un nuevo equipo clasificado para los octavos de final. Hablamos de Deportes Concepción, que en Talcahuano se llevó la victoria por 2-0 ante Deportes Temuco.
Gracias a los goles del argentino Joaquín Larrivey (23′) y el uruguayo Norman Rodríguez (89′), el León de Collao llegó a los 10 puntos para alcanzar en el primer puesto del Grupo H a Deportes Puerto Montt, y ambos aseguraron su plaza en la próxima fase.
De hecho, este domingo 12 de julio desde las 17:30 horas, Concepción recibirá a los salmoneros para definir quién se queda con el primer puesto. A los lilas sólo les sirve ganar, pues por diferencia de goles son lo de Chinquihue quienes tienen ventaja.
¿Cuántos clasificados a octavos de final hay en Copa Chile?
A falta que se dispute una fecha de la fase de grupos, la cual se jugará de forma parcelada desde el 11 de julio hasta el 26 de agosto, ya son siete escuadras las que tienen su pasaje asegurado para la próxima ronda de Copa Chile, tres de ellos ganaron sus zonas.
- Grupo B: Universidad Católica (líder)
- Grupo C: Deportes Antofagasta (líder)
- Grupo E: Colo Colo
- Grupo F: Ñublense
- Grupo G: Deportes Santa Cruz (líder)
- Grupo H: Concepción y Puerto Montt (definirán al líder)
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Tabla de posiciones: ¿Cómo quedó Colo Colo en el grupo de la Copa Chile?
¿Cómo se juega la última fecha en fase de grupos?
SÁBADO 11 DE JULIO
- Magallanes vs. Audax Italiano / 15:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
- Palestino vs. Deportes Santa Cruz / 15:00 horas / Estadio Municipal de La Cisterna
- San Luis de Quillota vs. Universidad Católica / 17:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña
- Deportes Copiapó vs. Everton / 17:30 horas / Estadio Luis Valenzuela Hermosilla
DOMINGO 12 DE JULIO
- Antofagasta vs. Cobresal / 12:30 horas / Estadio Municipal de Mejillones
- Cobreloa vs. Deportes La Serena / 12:30 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama
- Deportes Concepción vs. Puerto Montt / 17:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano
- Temuco vs. Huachipato / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker
MARTES 4 DE AGOSTO
- Ñublense vs. Rangers / 19:30 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán
- Universidad de Concepción vs. Curicó Unido / 19:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo
MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
- Unión San Felipe vs. Universidad de Chile / 18:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota
- Santiago Wanderers vs. Unión La Calera / 18:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
- Coquimbo Unido vs. San Marcos de Arica / 20:30 horas / Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso
- Deportes Iquique vs. Deportes Limache / 20:30 horas / Estadio Tierra de Campeones
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO
- Deportes Recoleta vs. O’Higgins / 20:30 horas / Estadio por confirmar
- Colo Colo vs. Unión Española / 20:30 horas / Estadio Monumental