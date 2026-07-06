El Androide fue la gran figura en la victoria de los escandinavos ante el Scratch en los octavos de final del Mundial.

El gran golpe del Mundial 2026 se produjo este domingo, ya que Noruega eliminó a Brasil en octavos de final, tras vencer por 2-0 en Nueva Jersey-Nueva York.

La gran figura del triunfo escandinavo no fue un humano, fue un Androide, puesto que Erling Haaland se despachó con los dos goles que dejaron en el camino a uno de los grandes candidatos en la Copa del Mundo.

Un cabezazo y un zurdazo de media distancia le dieron la victoria a los noruegos, y tras el compromiso el propio artillero de Manchester City dio su receta para convertir tantos goles.

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Erling Haaland explica su secreto para hacer muchos goles

Tras la gran hazaña de Noruega habló Erling Haaland, quien fue consultado sobre su gran receta para convertir goles y dio a conocer lo que hace para estar siempre en el lugar adecuado.

“Creo que es el día más increíble de la historia de Noruega“, partió diciendo el goleador de la Copa del Mundo con 7 anotaciones.

Noruega rema en el Mundial con Haaland como líder. (Photo by Elsa/Getty Images)

“Si tengo una o dos oportunidades, generalmente terminan convirtiéndose en gol. No sé cómo lo hago, pero se trata de estar concentrado. Así entonces la oportunidad llega“, dijo el zurdo.

“He alcanzado mi mejor nivel un par de veces en este torneo, pero volveré a alcanzar un nuevo máximo”, agregó Haaland en relación al partido por los cuartos de final ante Inglaterra.

Noruega quiere seguir remando en el Mundial 2026 y se medirá ante Inglaterra por el paso a semifinales.