El Cacique no quiere repetir errores y esta noche irá con una oncena que trae modificaciones a lo visto contra O'Higgins. Reaparecen los estelares.

Colo Colo mueve su formación después del último papelón. Este lunes 6 de julio desde las 19:30 horas el Cacique recibe a Deportes Recoleta buscando asegurar la clasificación en la Copa Chile 2026, por lo que tendrá varias modificaciones.

Después de haber caído goleado por 4 a 1 frente a O’Higgins en la fecha pasada con un equipo lleno de juveniles, Fernando Ortiz entiende que no puede regalar nada. Es por ello que para esta noche el DT sacude la oncena alba con importantes regresos estelares.

En resumen, la formación de Colo Colo…

Clasificación en juego: Tras el papelón ante O’Higgins, Colo Colo recibe hoy a Deportes Recoleta con la obligación de ganar para asegurar su pase a los octavos de final de la Copa Chile 2026 .

Tras el papelón ante O’Higgins, recibe hoy a con la obligación de ganar para asegurar su pase a los octavos de final de la . Ortiz sacude la oncena: El DT albo no se guarda nada; deja en la banca a los juveniles de la fecha pasada y saldrá a la cancha con una formación estelar para amarrar los tres puntos.

El DT albo no se guarda nada; deja en la banca a los juveniles de la fecha pasada y saldrá a la cancha con una para amarrar los tres puntos. Regresos clave en el Cacique: La alineación titular destaca por la vuelta de figuras importantes, con Arturo Vidal liderando una línea de tres en defensa y el retorno del goleador Maximiliano Romero en el ataque.

Colo Colo se llena de cambios en su formación ante Recoleta en Copa Chile 2026

Colo Colo no se guardará nada en su lucha por alcanzar los octavos de final de la Copa Chile 2026. El Cacique sale con un formación estelarísima a enfrentar a Deportes Recoleta y así dejar los tres puntos en casa que le den la clasificación a la próxima ronda.

Luego del papelón con O’Higgins, Colo Colo mete mano en su formación ante Recoleta en Copa Chile. Foto: Photosport.

En el arco, donde están buscando a un refuerzo en el extranjero, por ahora se mantiene firme Gabriel Maureira. El canterano necesita demostrar que no es necesario otro nombre y se juega un cierre de semestre vital para no perder su lugar.

En la defensa es donde comienzan a aparecer las modificaciones con las salidas de Javier Méndez y Erick Wiemberg. La línea de tres en el fondo esta noche será con Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa, quienes vuelven a la titularidad después de comenzar en la banca contra O’Higgins.

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En el mediocampo vuelve la línea de cinco pero también con juveniles cortados como es el caso de Francisco Marchant y Vicente Martínez. Los elegidos para esta jornada serán Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Álvaro Madrid y Diego Ulloa.

Finalmente está el ataque, donde Yastin Cuevas devuelve la camiseta estelar para el regreso de uno de los goleadores albos. Maximiliano Romero vuelve a la titularidad y acompañará a Leandro Hernández en busca de los goles de la clasificación.

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Así, Colo Colo tiene formación definida para enfrentar a Deportes Recoleta en Copa Chile. Esta será con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Álvaro Madrid y Diego Ulloa en el mediocampo; Maximiliano Romero y Leandro Hernández en la delantera.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de Copa Chile 2026