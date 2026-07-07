El atacante argentino de 27 años llegó a 11 conquistas en el Cacique, es el máximo artillero de 2026 y le sacó la radiografía a esta sorpresiva paridad frente al equipo que milita en la Primera B.

Colo Colo entró a jugar frente a Deportes Recoleta matemáticamente clasificado a la siguiente ronda en la Copa Chile y eso, según Arturo Vidal, fue uno de los motivos para un empate que sorprendió a varios. Fue un 2-2 entre el equipo adiestrado por Fernando Ortiz y el elenco que disputa la Primera B.

De hecho, el Reco se puso en ventaja gracias a un tanto de penal de Branco Provoste, pero el goleador de los albos en la temporada rápidamente puso la igualdad. Maximiliano Romero aprovechó un preciso centro de Vidal para vencer a Jaime Vargas con un cabezazo con pique a tierra.

Romero se impuso en la marca a Camilo Rodríguez y quedó tendido en el césped algunos segundos con una molestia en la nariz. De todas formas, el dolor no impidió festejar su 11° gol en la campaña. El Tigre es el máximo artillero del Cacique en este 2026.

Así le ganó Maxi Romero a Camilo Rodríguez en el Monumental. (Andrés Piña/Photosport).

A pesar de eso, el sabor que le quedó no fue tan dulce. “Tomamos malas decisiones en el momento de habilitar o tirar centros. Creo que pasa por ahí”, graficó en TNT Sports el exariete de O’Higgins, quien está a préstamo en el cuadro colocolino desde Argentinos Juniors.

“Después desatenciones que tenemos y a nosotros nos cuestan muy caro, es la verdad. Es convencimiento de uno, de dar hasta donde toque”, agregó Romero, quien tiene la misión de reemplazar a Javier Correa cuando se reanude la Liga de Primera, pues el “9” deberá afrontar una suspensión de cuatro fechas.

Asimismo, Maxi Romero coincidió con la visión del Rey. “En estos partidos nos relajamos un poquito, pero clasificamos y eso es lo mejor”, aseguró el ariete formado en las inferiores de Vélez Sarsfield, quien en su momento fue transferido al PSV Eindhoven de Países Bajos por 10 millones de euros.

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Romero da la receta a Colo Colo para no aflojar tras igualdad en la Copa Chile

Maxi Romero suma cinco goles para Colo Colo en la Copa Chile, cuya fase de grupos ha disputado cinco encuentros. Y para el Tigre, el único jugador albo con más de 10 anotaciones en la campaña, la clave está clarísima. “Tenemos que seguir igual”, expuso el argentino de 27 años.

Jaime Vargas tuvo un buen partido ante los albos, pero no pudo hacer nada con este cabezazo de Maxi Romero. (Andres Pina/Photosport).

“Trabajar aún más y seguir confiando en nosotros. El grupo es lo mejor que tenemos y si confiamos en nosotros mismos, vamos a hacer algo”, sentenció Romero en esa conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta tras esta paridad frente al elenco dirigido por Francisco Arrué.

El segundo lugar de la tabla de artilleros colocolinos en 2026 es para Javier Correa, autor de ocho conquistas. Y cierra el podio Leandro Hernández, quien registra cinco dianas, aunque frente al Reco se perdió una chance increíble con la que pudo haber engrosado su bitácora.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo E en la Copa Chile

Colo Colo logró la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile, aunque todavía no puede asegurar el liderato. Suma 10 puntos contra ocho unidades de O’Higgins y ambos tienen un partido por jugar.