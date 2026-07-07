Gabriel Maureira tuvo una floja presentación ante Recoleta y eso hizo recordar las palabras de Ortiz, que públicamente pidió otro portero.

Colo Colo empató 2-2 con Deportes Recoleta en la Copa Chile en una jornada marcada por los errores de Gabriel Maureira, que mostró toda su inexperiencia en el pórtico del Cacique.

Cometió un penal muy burdo al salir atolondrado lejos de su arco en el primer tiempo, mientras que en la segunda parte estuvo débil en la reacción del empate definitivo.

La actuación del joven meta de inmediato hicieron recordar las palabras del entrenador Fernando Ortiz, que hace algunas semanas señaló en TNT Sports que su deseo es reforzar el puesto de arquero.

Las declaraciones del DT fueron apuntando a lo decisivo que será el segundo semestre. “¿Queremos afrontar seis meses en lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa”, indicó Ortiz.

El Tano le ha dado oportunidades a los juveniles y seguramente entiende que cometer condoros es parte de la etapa de crecimiento, pero eso puede perjudicar a Colo Colo en instancias decisivas, al aspirar al campeonato.

Gabriel Maureira ataja en Colo Colo por emergencia

De Paul regresa en dos meses: ¿llega otro arquero a Colo Colo?

Es más: asegura que le señaló a la cara a Maureira que está afrontando una situación de emergencia, debido a la lesión que sufrió Fernando De Paul a mitad de la primera rueda.

El estratega indicó que “se lo dije a Gabi y lo vuelvo a decir acá, Gabi ha afrontado algo urgente en una situación donde lo ha hecho muy bien”, respaldando de igual manera sus actuaciones.

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La dirigencia del Cacique no ha señalado públicamente si efectivamente están buscando otro portero, considerando que De Paul recién puede volver a fines de agosto o comienzo de septiembre. Es decir, en dos meses más.

El antecedente más cercano es lo que ocurrió en el mercado de verano, cuando el Cacique tuvo intenciones de contratar otro portero. En ese momento el apuntado fue Esteban Andrada, pero no se llegó a buen puerto y continuó en España.