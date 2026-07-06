Estuvo 10 años en Colo Colo, le marcó en Copa Chile y reveló mayor recuerdo: “Conocí al amor de mi vida”

Branco Provoste se transformó en la figura de Deportes Recoleta en el empate 2-2 y agradeció su paso por el Cacique. “Soy hincha”, reconoció.

Deportes Recoleta logró la hazaña en el Estadio Monumental. El cuadro de la Primera B rescató un valioso empate ante Colo Colo y sigue con vida en la Copa Chile.

Partidazo que tuvo como máxima figura a Branco Provoste. El volante lideró al equipo del ascenso y hasta marcó de penal al minuto 20. Pero más allá del resultado, el volante agradeció su retorno al club que lo formó como jugador.

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“Siento felicidad de volver al Estadio Monumental. Acá me forme, estuve 10 años”, partió de entrada el volante tras recibir el premio a jugador del partido en TNT Sports.

“Soy hincha del club”, agregó al rememorar las campañas que estuvo en el equipo estelar. Incluso ganó cinco títulos con el Cacique.

Branco Provoste conoció a Fernanda Contreras cuando ambos jugaban en Colo Colo

Pero lo que más marcó su estadía en los albos fue que pudo conocer a su actual pareja Fernanda Contreras. El amor justamente nació en Colo Colo ya que la Fer vestía la camiseta del equipo femenino. El amor perduró y en marzo del 2026 celebraron el nacimiento de su hija Gala.

“También conocí al amor de mi vida. Solo hay respeto y agradecimiento al club”, sentenció emocionado al recordar sus años en el club de sus amores.

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Branco Provoste se ilusiona con el ascenso en la Primera B

Deportes Recoleta aún mantiene el foco en la Primera B y la segunda rueda que se avecina. El elenco dirigido por Francisco Arrué está en el 10° puesto con 22 unidades y solo por diferencia de gol está fuera de Liguilla.

Por lo que la fe está intacta para la recta final del campeonato. “Tenemos que afinar pero vamos por buen camino. Hoy pudimos haber ganado. Si mejoramos la definición creo que podemos conseguir cosas importantes”, sentenció.

Cabe consignar que retoma la Primera B el próximo 18 de julio cuando en el comienzo de la segunda rueda se mida ante Santiago Wanderers.