El técnico confirmó su deseo de contar con el mediocampista para la segunda rueda que se le viene al Cacique. Vivió quizás uno de sus mejores momentos junto a él.

Colo Colo cierra la primera rueda para enfocarse en el mercado de fichajes de invierno, donde tiene a Diego Valdés como su prioridad. El mediocampista chileno de 32 años es el gran deseo de Fernando Ortiz para la segunda rueda, ya que lo conoce y sabe bien cómo sacarle el jugo.

El Tano dirigió al actual volante de Vélez Sarsfield en México durante las temporadas 2022 y 2023, cuando estaban en el América. Desde entonces guardan una relación que hoy puede ser clave para que su fichaje se dé.

“Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en el América. Lo quiero mucho. Lo abrazo cada vez que lo veo“, dijo el estratega albo después del empate con Deportes Recoleta en Copa Chile. Un claro guiño de que espera verlo pronto en el Estadio Monumental.

¿Por eso lo quiere en Colo Colo? Así le fue a Diego Valdés con Fernando Ortiz en México

En Colo Colo comienzan a buscar refuerzos para la segunda rueda de la temporada y hay un nombre como prioridad. Diego Valdés es el jugador por el que el Cacique acelera para darle en el gusto a Fernando Ortiz, quien lo ha pedido porque juntos la rompieron en el América.

Fernando Ortiz quiere volver a dirigir a Diego Valdés, ahora en Colo Colo. Foto: Getty Images.

En total, el mediocampista logró disputar un total de 53 partidos oficiales en el fútbol mexicano. Un dato no menor, ya que el Tano alcanzó a dirigir 57 duelos en total en su paso por las Águilas entre las temporadas 2022 y 2023. Es decir, fue uno de los pilares de su proceso.

Los números de Diego Valdés cuando estuvo dentro de la cancha en el América de Fernando Ortiz explican la insistencia por traerlo a Colo Colo. Mientras el DT lo dirigió, el volante aportó con 19 goles y 15 asistencias en los 4.143 minutos que le dio, siendo una de sus etapas más destacadas en el gigante azteca.

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Eso sí, tres años han pasado desde entonces y el mediocampista le dio un giro a su carrera. Durante el 2026 con la camiseta de Vélez Sarsfield lleva 15 partidos oficiales con 1 gol y 5 asistencias en 699 minutos. Es este aporte en ataque el que parece ser el que más convence al entrenador.

A lo largo de la presente temporada, Claudio Aquino decepcionó al no poder cumplir con ese rol. Lautaro Pastrán tampoco se pudo acomodar y hoy, junto con Leandro Hernández, son más extremos que creadores, confirmando que un 10 es su gran falencia.

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Diego Valdés es la obsesión de Fernando Ortiz para la segunda rueda en Colo Colo. El DT busca a quien le arme el juego y todo indica en que el DT quiere a toda costa a un chileno que conoce muy bien.

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En resumen, Valdés, Ortiz y Colo Colo