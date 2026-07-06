¿Se desvirtuó todo en el Mundial 2026? Tras el perdonazo a Balogun, desde Inglaterra están pidiendo lo mismo con Quansah.

Ya la polémica ha escalado a capas superiores en el Mundial 2026. El perdonazo de la FIFA a Folarin Balogun creó una controversia que, en vez de disminuir, ha ido escalando: Sobre todo, cuando el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió haber intervenido ante el órgano rector del fútbol internacional.

Esta intervención política en el deporte puede ser muy criticada, desde muchos ángulos. Sin embargo, también puede ser la apertura de una nueva grieta por la cual el reglamento empiece a hacer agua.

Porque, si bien está claro que lo más importante en la resolución tiene que ver con la situación de localía de Estados Unidos, muchas naciones podrían pedir el mismo trato. De hecho, eso ya es una realidad.

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Inglaterra ahora pide piedad por Quansah

Así como Trump se puso la camiseta de Estados Unidos para pedir ante la FIFA el perdón de Balogun, un diputado inglés también lo hizo. Se trata de Noah Law, político laborista que intentó replicar la estrategia del presidente norteamericano.

“Creo que estuvo bien la roja a Jarell Quansah, las reglas deben ser aplicadas consistentemente. Pese a ello, creo que sería muy bueno postergar la sanción para después del Mundial”, empezó escribiendo el diputado británico.

Quansah hizo tremenda falta y se fue expulsado ante México | Getty Images

“Sabemos que una situación similar se dio con Folarin Balogun para Estados Unidos (…) Y la integridad de este gran torneo depende de que los jugadores y los oficiales adhieran a las reglas aplicadas con igualdad para todas las naciones participantes. Espero que este requerimiento sea tratado con la mayor seriedad posible”, cerró el diputado inglés, Noah Law.

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En resumen…

El diputado laborista británico Noah Law solicitó formalmente a la FIFA postergar la sanción del defensor Jarell Quansah para después del Mundial 2026.

solicitó formalmente a la FIFA postergar la sanción del defensor Jarell Quansah para después del Mundial 2026. El político inglés fundamentó su requerimiento basándose en el precedente del perdonazo otorgado al estadounidense Folarin Balogun tras la intervención de Donald Trump.

tras la intervención de Donald Trump. Noah Law argumentó que la integridad del torneo depende de que las reglas y las excepciones se apliquen con absoluta igualdad para todas las naciones participantes.