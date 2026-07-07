El portero de Bélgica dijo, además, que su equipo sintió muchas más dificultades con Senegal que con Estados Unidos.

Dice el refrán popular: la justicia tarda, pero llega. El perdonazo a Folarin Balogun en la previa del duelo por los octavos de final del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Bélgica causó estupor. Nadie podía creer que, por intervención de Donald Trump, la FIFA hubiese ido en contra de sus propios lineamientos reglamentarios.

Sea como sea, Balogun jugó finalmente en el duelo ante los belgas en Seattle. Y como si supiera que era una injusticia su inclusión, anduvo desaparecido de la cancha. Simplemente, no fue el que deslumbró en las primeras fechas.

A la postre, Estados Unidos cayó goleado por una Selección de Bélgica que ha ido de menos a más y que será rival de España en los cuartos de final. Nadie esperaba que el marcador fuera tan abultado.

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Thibaut Courtois dispara contra Estados Unidos

Fue un 4-1 rotundo. Estados Unidos hizo agua por todos lados. Se equivocó el arquero, la defensa y, sobre todo, las marcas estuvieron muy débiles. De hecho, el único tanto marcado por los dueños de casa fue demasiado premio para un partido horrible.

Thibaut Courtois, portero de Bélgica, dio su propia opinión respecto a este partido de connotaciones, incluso, extra futbolísticas. El meta aseguró que su selección se sintió pasada a llevar por los locales en la previa.

“Recibimos mucha falta de respeto en los últimos días de parte de Estados Unidos. Decían que nos iban a ganar fácil, que ya no somos el mismo equipo y todo eso. Y demostramos que sí somos un gran equipo y que en un Mundial no se puede mirar en menos”, empezó diciendo el guardameta belga.

“Todo lo que leí, al final, me dio risa. Porque entiendo que quieran darle mucha publicidad a Estados Unidos. Pero, hoy sentí mucha más certeza de que íbamos a ganar que contra Senegal. Si te soy sincero, de hecho, Senegal es mejor equipo que Estados Unidos y eso quedó demostrado“, cerró el portero del Real Madrid.

Courtois celebró a su manera el triunfo ante Estados Unidos | Getty Images

En resumen…

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España.

goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a España. El delantero estadounidense Folarin Balogun fue titular gracias al polémico perdonazo de la FIFA, pero tuvo un discreto rendimiento en la cancha.

fue titular gracias al polémico perdonazo de la FIFA, pero tuvo un discreto rendimiento en la cancha. El arquero belga Thibaut Courtois criticó la falta de respeto de los norteamericanos en la previa y aseguró que la Selección de Senegal es mejor equipo que Estados Unidos.