El equipo de todos volverá a la acción en septiembre y octubre, en donde enfrentará a los tres países que vienen de ser sede en el Mundial 2026 que nos dejó.

El Mundial 2026 llegó a su término y por lo mismo varios hinchas ya comienzan a mirar hacia la cita planetaria del 2030. Muchos de ellos están acá, en nuestro país, esperando que la selección chilena vuelva a una Copa del Mundo luego de tres ediciones al hilo viéndolo por TV.

Y ese camino está por comenzar, ya que en un par de meses más el equipo de todos regresará a la acción tras su último partido ante RD Congo en ese ya lejano 9 de junio en Francia.

Los desafíos serán bravos para la Roja, ya que enfrentará a los tres países que recibieron este Mundial 2026 que nos dejó y que, con sus respectivas herramientas, supieron llegar los octavos de final del torneo.

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Los tres amistosos que se le vienen a la selección chilena

El primer partido que jugará la Roja será ante Canadá el 26 de septiembre, mientras que el 29 del mismo mes se verá las caras ante Estados Unidos. Ya en octubre resta por definir un rival para el 3, ya que el 6 está pactado un nuevo amistoso ante México.

La selección chilena volverá a la acción en septiembre y octubre con cuatro amistosos. | Foto: ANFP.

Felipe Correa, gerente de selecciones, ratificó hace unos meses que estos compromisos se disputarán en Norteamérica y que además ya están planificando lo que serán los partidos amistoso que Chile jugará en noviembre.

“Son cuatro partidos de la selección adulta en esa fecha FIFA que se junta, y en noviembre esperamos jugar contra una selección sudamericana a ida y vuelta. De visita primero y cerrar el 17 de noviembre en el Estadio Nacional”, declaró Correa.

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En síntesis