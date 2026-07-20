El periodista Juan José Buscalia entregó detalles de lo que debería ser el proceso clasificación para la próxima cita planetaria.

El término del Mundial 2026 tienen a todos ya mirando a lo que será la edición del 2030. Justamente la actual campeona España organizará el torneo junto a Portugal y Marruecos, además de la insólita adhesión de Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes recibirán los primeros partidos.

La presencia de estos tres países sudamericanos ha generado varias teorías sobre lo que será el proceso clasificatorio de la Conmebol. Sin ir más lejos, el periodista Juan José Buscalia aseguró hace unos días que aumentarán los cupos de esta parte del mundo.

De acuerdo al comunicador, Sudamérica mantendrá sus seis cupos y medio aparte de Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes ya están clasificadas al ser parte de los organizadores de la próxima cita planetaria. Y ojo, que esto es por una costumbre que tiene la FIFA.

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El formato de clasificación de la Conmebol para el Mundial 2030

El propio Juan José Buscalia detalló esto en charla con RedGol, donde aseguró que “la FIFA nunca he la quitado cupos de clasificación a la confederación organizadora de un Mundial. Esa es la realidad histórica”.

“Los locales se clasifican directo, pero no le quitan cupos al a la confederación local. Salvo que la FIFA diga en este Mundial 2030 sí se lo vamos a quitar, cosa que no creo que pase”, agregó.

Chile ahora debe centrarse en el Mundial 2030 tras terminar último en el proceso rumbo al 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el periodista argentino sostuvo que “por eso se clasificó Curazao y Haití en la Concacaf. Los que clasifican siempre directamente, Estados Unidos y México, tuvieron su lugar y Concacaf mantuvo sus cupos. Si Sudamérica mantiene sus cupos, tienes los tres más los seis y medio”.

Cabe recordar que si esto termina siendo una realidad, Chile tendría prácticamente listo su pasaje para jugar el Mundial 2030. Solo el ser último evitará eso, algo que lamentablemente venimos de experimentar en las últimas Eliminatorias.

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En síntesis