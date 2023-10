Es oficial. Los partidos inaugurales del Mundial 2030 se jugarán en Sudamérica, luego que la Conmebol confirmara que Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán el evento, marginando de la ecuación a Chile.

A la hora de explicar los motivos de porqué se borra del mapa a nuestro país, el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, apunta a un único responsable: la FIFA.

¿Por qué Chile queda fuera del Mundial 2030?

“En realidad, originariamente se hablaba sólo de dos países, de Uruguay y Argentina; después, se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos, y se agregó en ese contexto a la propuesta Paraguay, y más tarde se unió Chile“, parte indicando el directivo.

En la misma línea, Domínguez agrega que “en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que esté o le encontremos algo de esta talla también”, y sentencia que “es una decisión adoptada por la FIFA”.

“Nosotros podemos proponer, pero son ellos los que determinan cómo y de qué forma, así que este es el momento de trabajar pensando en las sedes, ya ahora todo queda en mano de los países, y lo mejor es que no habrá que hacer una inversión extra”, finaliza el directivo de Conmebol.

¿Cuál es la decisión de FIFA sobre el Mundial 2030?

A la espera de ratificarse que España, Portugal y Marruecos tendrán el grueso de los partidos de la fase de grupos y las instancias finales del certamen, se ha revelado que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan los partidos inaugurales.

En ese sentido, Alejandro Domínguez aclaró que de estos tres, el primero de todos los juegos del Mundial 2030 se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo.