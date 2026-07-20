España superó a Argentina y conquistó el Mundial 2026. Y con el campeón del mundo definido, llega el momento donde varios tienen que pagar sus apuestas y cumplir con las promesas hechas en la previa del torneo.

Marc Cucurella es uno de ellos. Antes de que iniciara la Copa del Mundo, el defensor español se comprometió con El Partidazo de COPE a hacerse un curioso tatuaje si es que su selección era campeona.

“Si ganamos el Mundial, me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio y dónde“, dijo.

Por eso mismo, después de la premiación, al futbolista le preguntaron cuándo cumplirá con su palabra. “No lo sé todavía. Tengo que pensar a ver dónde me lo pongo“, contó.

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“Hay que cumplir”: Luis de la Fuente presiona a Marc Cucurella tras el Mundial 2026

“También la gente me preguntará, entonces tiene que ser en un sitio visible, pero bueno. Yo creo que ahora tenemos un largo viaje, espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo“, confirmó Marc Cucurella.

El mismo Luis de la Fuente estará pendiente de que la promesa se cumpla. “Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa, hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo“, contestó tras el título.