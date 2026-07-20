El entrenador de los españoles, campeón de la Copa del Mundo tras darle un paseo a Argentina, hizo chistes con Cucurella y su compromiso. "Si dices algo, tienes que cumplirlo", cerró la talla con un desafío.

Luis de la Fuente le puso broche de oro a su largo ciclo en España con el título del Mundial 2026. A pesar de que el equipo europeo le dio un paseo a Argentina, sólo pudo vencer a la Albiceleste por 1-0 con un gol apenas iniciado el segundo tiempo del alargue.

Aquel buen pivoteo de Nico Williams, quien aprovechó la feble marca de Nahuel Molina, dejó en posición de remate a Ferrán Torres. Y el atacante del Barcelona venció la resistencia del Dibu Martínez con un potente zurdazo que desató el jolgorio español.

Luego de ganar el segundo título de la Copa del Mundo con los hispanos, el experimentado De la Fuente gozó como un niño. Felicitó al autor del gol que dio la copa. Y también a Lamine Yamal, cuyo desempeño en el torneo generó algunas críticas.

Luis de la Fuente celebra con el trofeo que ganó España. (Justin Setterfield/Getty Images).

Cómo no, el DT de 65 años se hizo espacio para una broma en torno a una curiosa promesa que hizo Marc Cucurella, lateral izquierdo titular de la Furia Roja que luego de este campeonato se integrará al Real Madrid. “Si ganamos el Mundial, me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Creo que es un buen recuerdo”, dijo el exfutbolista del Chelsea de Inglaterra.

Pues bien, De la Fuente aprovechó de tirar chistes respecto a ese compromiso que asumió el pelilargo carrilero. “Han cometido un error, pero como son hombres de palabra y gente seria lo van a cumplir. Ya les dije que se han equivocado”, manifestó el DT, cuyo trabajo fue visto in situ por el chileno Jorge Vargas.

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De la Fuente echa bromas tras ganar el Mundial 2026 con España: “Que cumplan su palabra”

Luis de la Fuente dejó un recado que sacó varias risas tras la victoria de España que consagró a los europeos como ganadores del Mundial 2026. “Lo disfrutarán. Tampoco soy horrorosamente feo”, fue la aclaración que hizo el entrenador, quien fue formador de Lionel Scaloni y se considera un amigo de él.

Luis de la Fuente en una charla al plantel de España vs Argentina. (Al Bello/Getty Images).

“Que se lo pongan en un sitio que no se vea mucho. Me hace gracia y estoy orgulloso con que cumplan su palabra”, manifestó el estratego, quien seguramente dejó su nombre grabado en la historia del fútbol hispano: ganó la UEFA Nations League, la Eurocopa y la Copa del Mundo como DT.

España ya llegó a su país tras ganar la Copa del Mundo. (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images).

También les dejó un mensaje con tono de reto a sus pupilos. “Si dices una cosa hay que cumplirla. Estoy feliz por eso también”, sentenció Luis de la Fuente, quien todavía no cae en sí de felicidad por esta histórica consagración de un equipo que le dio un baile a toda orquesta a la Albiceleste.

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