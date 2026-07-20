Nahuel Molina golpeó a Rodri sin mediar provocación alguna y eso llevó a la reacción de los españoles en la pelea sobre el final.

Los ánimos de Argentina quedaron muy caldeados tras perder la final del Mundial. Eso quedó reflejado en la pelea de Leandro Paredes contra Eric García y Gavi, que le costó la expulsión.

También estuvo la reacción de Nicolás Otamendi, que en vez de reconocer a los ganadores fue donde Rodri y le dijo “lloraste toda la semana”.

Pero antes de esos encontrones hubo uno que no se vio en televisión. De manera muy malaleche, como se dice en la jerga del fútbol, Nahuel Molina le pega un puñetazo a Rodri en el pecho.

El español corría al final del encuentro para festejar el título del mundo. Y al pasar cerca del defensor argentino, recibe de la nada un combo que ya está dando la vuelta al mundo.

Tweet placeholder

La reacción de Rodri contra Molina

Rodri se devolvió donde Molina a pedir explicaciones, pues entendió que actuó de mala manera ya que simplemente corría a abrazarse con sus compañeros.

El argentino, en vez de agachar el moño, se le plantó cara a cara y lo pecheó, lo que provocó que muchos jugadores españoles llegaron a separarlos.

ver también The Telegraph se lanza con todo tras la final del Mundial: “Triunfo sobre la delincuencia argentina”

Eso dio origen a la pelea que luego tuvo Leandro Paredes, ya que empezó a convulsionarse el ambiente en New Jersey. Incluso intervino Lionel Scaloni, siempre muy centrado.

Ahora Molina debe volver al Atlético de Madrid, club al que pertenece, aunque algunos hinchas colchoneros incluso piden que sea destituido. Eso, claro, en medio de la calentura provocada.

Recordar además que el lateral fue villano en el gol de España, porque Nico Williams le gana la espalda en el pivoteo previo al gol de Ferrán Torres.