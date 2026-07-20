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Mundial 2026

The Telegraph se lanza con todo tras la final del Mundial: “Triunfo sobre la delincuencia argentina”

El diario inglés hizo un fuerte comentario sobre el triunfo de los españoles sobre la Albiceleste en la final de la Copa del Mundo.

Por Carlos Silva Rojas

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Lionel Messi no pudo celebrar en Argentina.
© GettyLionel Messi no pudo celebrar en Argentina.

Se acabó el extenso Mundial 2026. Los 104 partidos que tuvo el certamen planetario con 48 participantes son historia, y el merecido campeón es España, que logró su segunda estrella en Nueva York.

La Roja de Europa demostró su dominio en la Copa del Mundo gracias a su juego asociativo y de posesión, con el que le ganó por 1-0 a Argentina con el solitario tanto de Ferran Torres.

La derrota de la Albiceleste generó una ola de comentarios, porque había muchos que le “tenían ganas” al equipo de Lionel Messi, debido al tortuoso y polémico camino que tuvo para llegar a la final, con fallos arbitrales como protagonistas.

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The Telegraph se lanzó con todo contra Argentina tras la final del Mundial

Un país que se la tenía jurada a Argentina es Inglaterra, lo cual se profundizó tras la semifinal que le ganó el equipo sudamericano por 2-1. El prestigioso diario The Telegraph se lanzó con un duro titular luego de la final.

España gana el Mundial en un triunfo del fútbol sobre la delincuencia argentina“, tituló el citado medio, en relación al supuesto favoritismo de la FIFA por el cuadro de Messi.

La crónica del periodista inglés Jason Burt parte con todo: “Fútbol 1, Delincuentes 0”, haciendo alusión al resultado por el que España le ganó a Argentina en la final.

El pasillo de España a Argentina en la final. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

El pasillo de España a Argentina en la final. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)

“Nos costó llegar hasta aquí, pero, por suerte, lo conseguimos. El deporte triunfó. España ganó el Mundial y todos salimos ganando. El fútbol se benefició de ello. Era imprescindible que España ganara esta final. Cualquier otro resultado habría sido un auténtico crimen“, agregó en su comentario.

Por último, Burt llamó a Argentina como “maestros de las artes oscuras” y valoró la victoria sobre España en el duelo por el título.

En síntesis

  • España es el campeón del Mundial 2026 tras ganar 1-0 a Argentina en Nueva York.
  • Ferran Torres anotó el gol de la victoria para el equipo europeo en la final.
  • Argentina perdió el partido por el título tras eliminar a Inglaterra en la semifinal.
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