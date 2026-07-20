El ex delantero de la Roja habló del cometido de la figura de Argentina, quien no pudo ayudar a la Albiceleste.

Una dura derrota sumó Argentina, porque una vez más perdió la final del Mundial, ahora a manos de España en el partido disputado en Nueva York.

La Albiceleste llegó herida tras esquivar la eliminación en todas las fases previas del “mata-mata”, lo que aprovechó la Roja de Europa para pasarle encima y vencer por 1-0 en el duelo por el título.

Hubo una especia de testigo VIP del partido: Lionel Messi. La gran figura de Argentina, y para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol, no participó del juego y no pudo ser clave en la final.

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Pato Yáñez critica a Lionel Messi por su rendimiento en la final del Mundial

El rendimiento de Lionel Messi en Argentina fue criticado por Patricio Yáñez, quien destacó que el zurdo no apareció en el duelo ante los españoles y no pudo ayudar a su equipo.

“Muy superior España, fue muy superior a Argentina, que no tuvo respuestas, más allá de enfrentar el partido con mucha agresividad y roce”, dijo de entrada en radio Agricultura.

Lionel Messi no fue factor en la final. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Luego, profundizó su análisis en el 10: “además, Argentina contó con un Messi desaparecido. Uno esperaba que Messi tuviese un partido con cierta trascendencia, y la verdad es que caminó toda la cancha, en ningún momento fue el aporte, salvo al final que apareció con un par de pinceladas”.

“Lamentablemente para Argentina Messi observó el partido y no fue el hombre que se esperaba. Un partido muy complejo, porque España domina y no te presta el balón”, cerró Patricio Yáñez.

En síntesis

España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial disputada en Nueva York.

venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial disputada en Nueva York. Lionel Messi tuvo un rendimiento criticado por su falta de trascendencia en el partido.

tuvo un rendimiento criticado por su falta de trascendencia en el partido. Patricio Yáñez analizó el encuentro destacando la superioridad de España sobre el equipo argentino.