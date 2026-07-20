El "10" de la selección campeona del mundo dejó un escueto, pero elocuente mensaje para los trasandinos por la actitud que tuvieron luego del pitazo que sentenció la derrota en la Copa del Mundo.

Dani Olmo fue titular en el duelo frente a Argentina que significó el título del Mundial 2026 para España. Gracias a un solitario gol de Ferrán Torres apenas iniciado el segundo tiempo del alargue, el cuadro europeo se consagró campeón del torneo.

En el momento de la anotación, Olmo ya había sido sustituido en el encuentro: el talentoso mediapunta del Barcelona le dejó su lugar a Mikel Merino en los 75 minutos del encuentro. Pero sí estuvo para la batahola que se generó después del pitazo final.

De hecho, el “10” del cuadro hispano fue agredido por Roberto Ayala, uno de los ayudantes de Lionel Scaloni en la selección trasandina. También fue testigo del desaire de la Albiceleste, que fue reconocida por un pasillo de aplausos del campeón cuando recibió la medalla de plata.

Otra imagen de Dani Olmo en el festejo del campeonato que ganó España. (Buda Mendes/Getty Images).

Pero ellos se voltearon cuando Rodri levantó el trofeo de la segunda estrella mundialera de los hispanos. Olmo fue consultado por esa actitud del subcampeón. “No nos importa”, manifestó el otrora compañero de los chilenos Junior Fernandes y Ángelo Henríquez en el Dínamo Zagreb de Croacia.

Aunque después dejó un recado con tono a raspacachos para los argentinos. “Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera”, expresó Dani Olmo, uno de los buenos jugadores que tuvo la escuadra adiestrada por Luis de la Fuente

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El claro mensaje de Dani Olmo a Argentina por la conducta tras perder el Mundial 2026

Para Dani Olmo, es relevante cuidar ciertos modales y piensa que Argentina no lo hizo luego de perder la final del Mundial 2026. A saber: el desmemoriado Nicolás Otamendi le reclamó a Rodrigo por hablar mucho durante la semana, pero olvidó por completo su actitud tras vencer a Países Bajos por penales en Qatar 2022.

Ni hablar de Leandro Paredes, quien arremetió contra dos rivales luego del escándalo que desató Nahuel Molina con un artero puñetazo en el pecho de Rodri, capitán español. Pero también hubo imágenes rescatables, como el fraterno abrazo de Lionel Messi con Lamine Yamal.

El pasillo de España para aplaudir y reconocer a los subcampeones. (Florencia Tan Jun/Getty Images).

“Somos un ejemplo para muchas generaciones, niños y niñas. Ellos deben también ser un ejemplo para bien”, sentenció Dani Olmo como para que el plantel argentino se lo grabe en la mente. Pero pedirle a un equipo que no sabe ni ganar que sepa perder parece una quimera.

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